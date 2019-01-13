Почему правительству Гройсмана пора на выход

Гройсман получил противоположный эффект от увеличения зарплат/ УНИАН

Когда правительство Гройсмана уйдет в отставку, то помимо традиционной для всех правительств Украины коррумпированности, оно запомнится еще тем, что наивно пыталось решить проблему дефицита Пенсионного фонда с помощью повышения минимальной заработной платы (МЗП).

Малообразованный Владимир Гройсман со своим социальным блоком во главе с Андреем Ревой всерьез думал, что можно быстро наполнить Пенсионный фонд деньгами и реально (!) повысить покупательскую способность пенсии, незатейливо увеличивая МЗП.

Читайте такжеЧто требует МВФ за новый кредит и почему это пугает ГройсманаНачался этот экономический эксперимент в 2017 году, когда МЗП была увеличена с 1600 до 3200 гривен. Затем правительство вошло во вкус: в 2018 году МЗП составила уже 3723 гривен, а в этом году - уже 4173 гривен.

Постоянное повышение МЗП, можно сказать, является фирменной фишкой Гройсмана, с помощью которой, он всерьез собирался сделать себе трамплин для президентской компании. Но не сложилось.

Многие экономисты, и автор в том числе, предупреждали что резкое повышение МЗП не приведет к увеличению поступлений со стороны бизнеса в Пенсионный фонд, потому что его естественной реакцией на волевые постановления правительства будет уход в тень и перевод сотрудников на частичную занятость. Эффект будет противоположным, потому что рост ЗП не должен превышать рост производительности труда.

Так и случилось! На днях служба статистики сообщила, что, несмотря на увеличение МЗП на 16% по итогам 2018 года поступления в Пенсионный фонд по сравнению с 2017 годом упали 6,54 млрд грн — с 213,46 млрд грн до 206,92 млрд грн. А если учесть инфляцию в 11%, то падение было еще больше. Вот и сказке конец.

Последствиями бездумного повышения МЗП стали:

рост инфляции

рост банковских ставок кредитования из-за роста инфляции

рост теневой занятости населения (см. график)

сворачивание малого бизнеса и массовый отъезд граждан на заработки

повышение всех обязательных платежей, привязанных к МЗП. Например, судовые сборы.

Понимая провал своего эксперимента, Министерство социальной политики на днях традиционно обвинило бизнес в недобросовестном поведении и нежелании выводить бизнес из тени. Решение проблемы Минсоц, как обычно, видит в усилении проверок и организации репрессий против нарушителей.

Читайте такжеПочему Петру Порошенко надо сказать "давай, до свидания"Но репрессии против бизнеса, усиление всех видов проверок - это верный признак полного банкротства политики правительства, которое не способно создать благоприятную деловую среду для бизнеса, снизить бюрократизм, волокиту, зарегулированость, коррупцию и поборы чиновничества, рейдерство, создать равные конкурентные условия для всех, обеспечить права собственности, исполнение контрактов, справедливый суд и многое другое.

Последний гвоздь в крышку гроба правительства Гройсмана, а заодно и Петра Порошенко, забил МВФ, который 8 января выпустил коммюнике по Украине, в преамбуле которого написано следующее:

"...усилия по созданию более динамичной, открытой и конкурентоспособной экономики не оправдали ожиданий, и экономика все еще сталкивается с серьезными проблемами. Инвестиции, особенно прямые иностранные инвестиции, сдерживаются сложной деловой средой, в то время, как большое количество работников ищет возможности трудоустройства за границей, поскольку экономический рост слишком низок для того, чтобы доходы могли заметно сократить разрыв с соседними странами".

Написано, конечно, очень политкорректно, но не оставляет сомнений по поводу того, что МВФ думает о сладкой парочке из Винницы, которая своей политикой выталкивает миллионы людей из страны в поисках спасения от бедности и нищеты.