Омбудсмен рассказала, сколько украинцев томятся в тюрьмах в России и в Крыму

Людмила Денисова / соцсеть Facebook

Омбудсмен (уполномоченный) украинского по правам человека Людмила Денисова заявила о том, что в тюрьмах/колониях в пределах России и в аннексированном Кремлем Крыму содержатся 126 граждан Украины.

Соответствующую информацию она озвучила в четверг, 25 июля, выступая на пресс-конференции в Киеве.

По словам Денисовой, на минувшей неделе она с российским омбудсменом Татьяной Москальковой обменялась списками украинцев и россиян, которые находятся в тюрьмах в пределах обоих государств. Сейчас эта документация тщательно изучается.

"Это списки заключенных граждан Украины, которые находятся в Российской Федерации и в Крыму, и заключенных граждан Российской Федерации, находящихся в Украине. Мы делаем верификацию этих списков, этих граждан. Наших граждан там 126", − подытожила она.

Напомним, ранее Людмила Денисова уточнила перечень тех томящихся в России украинцев, которых может помиловать президент Владимир Путин. До этого она с подачи президента Владимира Зеленского России обмен в формате "всех на всех".