Шмыгаль едет в США на смотрины в МВФ

Денис Шмыгаль поедет на встречу с представителями МВФ / УНИАН

Глава Кабмина Денис Шмыгаль в ближайшее время отправится в Соединенные Штаты Америки для встречи с представителями МВФ, чтобы обсудить подписание меморандума, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, в состав делегации также войдет новый министр финансов Игорь Уманский.

"Новый министр финансов Украины Игорь Уманский выступает за скорейшее подписание меморандума с МВФ, и уже в ближайшее время вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем они планируют отправиться на встречу в США", - сообщил Зеленский, передает Офис президента.

При этом президент подчеркнул, что сотрудничество с МВФ для Украины важно не только с точки зрения получения очередного транша, но и для поддержания доверия международных инвесторов.

Добавим, что 7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества на 4 млрд специальных прав заимствования (SDR) или около $5,52 млрд.

Читайте такжеВ МВФ шокировали прогнозом из-за распространения жуткого коронавирусаНапомним, 8 марта издание Bloomberg сообщило, что Украина пока не получит 5,5 млрд долларов от МВФ, и сроки получения пока не определены. Переговоры Украины и Международного валютного фонда относительно нового кредита затягиваются в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука.

По информации издания, инвесторов устраивало правительство Гончарука. Кроме того, генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Теперь инвесторов настораживает возможное усиление влияния олигархов на новое украинское правительство.