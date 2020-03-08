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"Угроза серьезного кризиса": Украина рискует остаться без инвестиций

8 марта 2020, 13:32

После смены правительства возрос риск беспрепятственного сотрудничества Украины с МВФ.

Дефолт, Украина, гривна
Инвесторам рекомендуют избегать вложений в госдолг Украины / dengi-info.com

До позитивных сообщений от Международного валютного фонда иностранным инвесторам рекомендуют избегать вложений в украинские гособлигации.

Как говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании Concordе Capital, после замены украинского правительства возрос риск беспрепятственного сотрудничества Киева с МВФ.

"Мы рекомендуем инвесторам избегать государственного долга Украины, хотя бы до тех пор, пока не поступит четкое и однозначно позитивное сообщение от МВФ об Украине", - подчеркивается в документе.

В Concordе Capital также предупредили, что одним из ключевых последствий перестановок в Кабмине являются риски популистской политики вместо структурных реформ и возврат влияния олигархов.

"Мы не видим возможности для нового кабинета сделать что-то лучше, чем предыдущий, Украина попадет в серьезный политический кризис уже в этом году", - сказано в документе.

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При этом в Concordе Capital добавили: "Если основным требованием фонда останется принятие закона, препятствующего денационализации Приватбанка, шанс на сделку будет".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина пока не получит 5,5 млрд долларов от МВФ: сроки получения нового транша пока не определены, а переговоры относительно нового кредита затягиваются в связи со сменой правительства.

Инвестиция новости Украины МВФ
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