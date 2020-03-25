Когда в Украине нормализуется ситуация с ценами на продукты: эксперт дал прогноз

Повышение цен на продукты на 2-3% ожидается в течение месяца / АТБ

Объективных причин для повышения цен на продукты в магазинах на самом деле "почти нет". Такое мнение высказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, "почти" в данном случае означает курсовые колебания, так как стало понятно, что все поставщики будут повышать цены.

"Но повышение цены на 2-3 процента связано с тем, что все закладывали курс в 26-27, а сейчас курс будет уже по 27,8. Соответственно, 2-3 процента мы увидим уже в течение месяца", - сказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, Минэкономразвития впервые за последние 6 лет провело мониторинг по товарным остаткам на складах торговых сетей. В среднем, товаров на складах, как и раньше, было на 3-6 дней торговли без подвоза.

"Правда, этот товар не всегда успевает доезжать до полок в супермаркетах, так как в этом случае логистика существенно возрастает в цене. Исходя из этого, сейчас происходит колебание цен, и на одну продукцию в одном населенном пункте цена может возрастать, в другом - остаться без изменений, а в третьем – упасть", - сказал Дорошенко.

Эксперт прогнозирует, что ситуация с ценами нормализуется в течение недели. Дело в том, что те украинцы, которые в условиях карантина кинулись делать запасы, их уже сделали и больше у них нет средств – люди вынуждены дождаться выплаты пенсий, зарплат, чтобы снова пойти в магазины.

"Но, учитывая ситуацию в стране, это будет выглядеть мародерством", - отметил он.

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