Курс доллара в Украине опустился до психологической отметки

Курс доллара в банках снизился / Фото pixabay.com

Национальный банк Украины на среду, 8 апреля, снизил официальный курс доллара в Украине на 14 копеек до 27,09 гривни за один "бакс".

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на сегодня установлен на таком уровне: 27,0996 гривни за 1 доллар (-0,1369 грн). При этом курс доллара на 7 апреля составляет 27,2365 гривни за один "зеленый"

Тем временем курс доллара в банках снизился по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продают уже за 27,25 грн/долл, а покупают по 26,75 грн/долл.

Курс доллара на межбанке составляет: продажа - 27,08 гривни, а покупка - 27,03 гривни.

Курс доллара НБУ на 8 апреля / Фото bank.gov.ua

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Напомним, экономист Борис Кушнирук спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшее время, и высказал мнение, что в ситуации экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, Украине важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.