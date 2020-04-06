Чего ждать от курса доллара в апреле 2020: эксперт дал прогноз на неделю

Курс доллара снизится / Reuters

Курс гривни в течение новой недели продолжит укрепляться. Такой прогноз сделал аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Эксперт прогнозирует снижение курса доллара к гривне. В частности, курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 гривни, а наличный доллар в банках - около 26,6/27,0 гривен, сказал Иосуб в комментарии РБК-Украина.

Аналитик добавил, что на межбанковском рынке в последние дни предложение валюты устойчиво превышает спрос на нее.

"Это связано с тем, что импортеры опережающими темпами снижают свою экономическую активность. На этом фоне НБУ перешел от продажи к покупке валюты для пополнения резервов", - сказал Иосуб.

За минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,9-3,3%. В частности:

официальный курс доллара США снизился с 28,14 до 27,60 гривни (-1,9%);

спрос/предложение доллара на межбанке снизились с 28,06/28,12 до 27,41/27,45 (-2,3%/-2,4%);

средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,00/28,63 до 27,19/27,68 (-2,9%/-3,3%).

Тем временем Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 апреля 2020 официальный курс доллара на уровне 27,37 гривни за доллар – это на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на 6 апреля составляет 27,373 гривни за один "зеленый" (-0,2232 грн). При этом курс доллара на 3 апреля составляет 27,5962 гривни за один "бакс".

Курс доллара НБУ на 6 апреля / Фото bank.gov.ua

Напомним, экономист Борис Кушнирук спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшее время, и высказал мнение, что в ситуации экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, Украине важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.

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Как сообщал Главред, финансовый аналитик Владимир Мазуренко дал прогноз, что курс доллара в Украине уже в апреле 2020 года может достичь психологической отметки в 30 гривен за один "зеленый".