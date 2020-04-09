Курс доллара в Украине ломанулся за психологическую отметку

Курс доллара в Украине ломанулся к новому психологическому рубежу / УНИАН

Доллар в Украине укреплялся три недели – и, видимо, решил, что уже хватит.

Утром 9 апреля курс доллара в обменниках Киева подскочил до 27,60 грн/$ – сразу на 40 копеек по сравнению с предыдущим днем.

Вырос и курс евро. Валюта ЕС торгуется в Киеве по 29,95 грн/евро. Это на 35 копеек дороже, чем раньше.

Средний курс доллара в Украине – 27,25-27,57 грн/$, а евро – 29,37-29,62 грн/евро.

Курс НБУ также вырос: на 9 апреля Нацбанк повысил курс доллара на 10 копеек и установил его на уровне 27,20 грн/$.

Курс доллара в банках вырос до диапазона 27,20-27,50 грн/$:

Курс доллара в банках Украины

Напомним, еще вчера курс НБУ составлял 27,09 грн/$. Курс доллара в банках тоже снижался по сравнению с предыдущим днем. Американскую валюту продавали за 27,25 грн/$, а покупали по 26,75 грн/$.

Ранее экономист Борис Кушнирук спрогнозировал, каким будет курс доллара в Украине в ближайшее время. Он высказал мнение, что в ситуации экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, Украине важно продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом.