200 млн гривен "єПідтримки" украинцы перечислили на армию за один день

Украинцы - вы неимоверные!
Более чем 200 млн гривен программы выплат за вакцинацию украинцы перечислили украинской армии за один день.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.
"200 млн грн с "еПоддержки" украинцы перечислили на нужды нашей армии. Меньше чем за сутки!" – сообщил он.
Реквизиты официального специального счета Нацбанка Украины: UA843000010000000047330992708.
Средства можно перевести с карт Монобанка, Приватбанка и Альфабанка. Деньги можно перевести через Portmone. Всю сумму или остаток.
Средства, переданные на потребности украинской армии, переходят в фонд "Вернись живым".
Ранее Главред сообщал, что Италия и Кипр согласились отключить Россию от SWIFT.
Также мы писали, что Сербия не будет вводить против России экономических санкций, так как это может плохо повлиять на дружбу с Москвой.
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