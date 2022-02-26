200 млн гривен "єПідтримки" украинцы перечислили на армию за один день

200 млн гривен перечислили украинцы на потребности армии / УНИАН

Более чем 200 млн гривен программы выплат за вакцинацию украинцы перечислили украинской армии за один день.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"200 млн грн с "еПоддержки" украинцы перечислили на нужды нашей армии. Меньше чем за сутки!" – сообщил он.

Реквизиты официального специального счета Нацбанка Украины: UA843000010000000047330992708.

Средства можно перевести с карт Монобанка, Приватбанка и Альфабанка. Деньги можно перевести через Portmone. Всю сумму или остаток.

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Средства, переданные на потребности украинской армии, переходят в фонд "Вернись живым".

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