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Аналитик спрогнозировал курс доллара на начало декабря

27 ноября 2020, 12:55

По словам эксперта, на курс гривны всерьез влияют и прогнозы международных аналитиков по поводу экономики Украины.

Доллар
Аналитик спрогнозировал курс доллара на начало декабря / УНИАН

В пятницу, 27 ноября нынешнего года, Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне 28,44 гривны за доллар и 33,85 гривны за евро. В обменных пунктах рынке иностранная валюта по отношению к украинской подорожала на 10−20 копеек.

Ситуацию с курсом доллара для портала Факты прокомментировал старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб. "На минувшей неделе курс доллара к гривне умеренно вырос во всех сегментах валютного рынка. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,13 до 28,44 гривны. На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне", ‒ утверждает он.

Согласно прогнозу Иосуба, доллар будет расти с 30 ноября вплоть до 6 декабря.

"Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,6 гривны. Наличный доллар будет по 28,5−28,7 гривны", — прогнозирует эксперт.

По словам Иосуба, на курс гривны всерьез влияют и пессимистические прогнозы международных аналитиков по поводу экономики Украины.

"Аналитики Инвестиционного банка J. P. Morgan ухудшили прогноз экономического спада в Украине до 4,7% в 2020 году при инфляции до конца года на уровне 4%. В следующем году рост экономики составит 6% при инфляции в конце года на уровне 5,2%. В середине сентября J. P. Morgan оценивал падение экономики Украины в этом году в 4% с восстановлением на 6% в следующем году", ‒ подытожил эксперт.

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Курс доллара в Украине - прогноз

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