Банки Украины призвали вернуть кредитные лимиты

Также банки будут увеличивать кредитные лимиты по необходимости.
Народный депутат Украины и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал банки не ограничивать кредитные лимиты граждан и увеличивать их по необходимости.
"Учитывая чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в стране, Комитет обращается к Банкам с просьбой рассмотреть возможность не ограничивать граждан использовать кредитные средства в тех границах, которые были установлены ранее, а также, по возможности, не отказывать в увеличении кредитного лимита", - написал он в Facebook.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что банковская система в Украине имеет необходимый ресурс и сможет обеспечить потребности государства в условиях, которые сложились сейчас.
"Национальный банк и банковская система Украины имеют весь необходимый ресурс, чтобы обеспечивать потребности государства. Всё для защиты государства, всё для защиты интересов граждан Украины", – сказал Зеленский.
По словам президента, бойцы и офицеры ВСУ сейчас ведут тяжелые бои.
"Враг уже понес потери, и их будет еще больше, ведь они пришли на нашу землю" - заявил руководитель украинского государства.
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