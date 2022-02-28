Банки Украины призвали вернуть кредитные лимиты

Народный депутат Украины и глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал банки не ограничивать кредитные лимиты граждан и увеличивать их по необходимости.

"Учитывая чрезвычайно сложную гуманитарную ситуацию в стране, Комитет обращается к Банкам с просьбой рассмотреть возможность не ограничивать граждан использовать кредитные средства в тех границах, которые были установлены ранее, а также, по возможности, не отказывать в увеличении кредитного лимита", - написал он в Facebook.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что банковская система в Украине имеет необходимый ресурс и сможет обеспечить потребности государства в условиях, которые сложились сейчас.

"Национальный банк и банковская система Украины имеют весь необходимый ресурс, чтобы обеспечивать потребности государства. Всё для защиты государства, всё для защиты интересов граждан Украины", – сказал Зеленский.

По словам президента, бойцы и офицеры ВСУ сейчас ведут тяжелые бои.

"Враг уже понес потери, и их будет еще больше, ведь они пришли на нашу землю" - заявил руководитель украинского государства.

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