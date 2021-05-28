Бензиновый удар Минска: в Киеве объяснили ограничение импорта белорусского топлива

В Киеве оценили новость об остановке поставок бензина А-95 из Беларуси / УНИАН

Информация об остановке поставок бензина А-95 в Украину из Беларуси не будет иметь долгосрочных последствий для импорта топлива, заявил торговый представитель Украины Тарас Качка.

Как пишет он в своем Facebook, мероприятия по лицензированию импорта по оперативной информации связаны с торговыми ограничениями которые накладывались раньше.

Торговый представитель Украины пояснил, что новости по бензину из Беларуси связаны с технологическими процессами на производстве белорусского производителя и не будут иметь долгосрочных последствий для импорта бензина из Беларуси.

"Политика по диверсификации поставок будет усилена. Но пока не поддавайтесь панике. Конечно, появление таких новостей в один день питает конспирологические теории, но на этот раз стоит рационально понимать ситуацию. Просьба для всех - не связывать все события в кучу", - добавил Качка.

Как уточнили в компании БНК-Украина, номинация топлива А-95 для украинских контрагентов на июнь происходит до 5 числа месяца поставок. То есть, бить тревогу преждевременно и до 5 июня времени еще много.

В БНК-Украина заявили, что никаких запретов на поставки ни А-95, ни других видов топлива нет. В то же время, наш собеседник допустил, что объем поставок могут снизится, но связано это не с политикой, а с плановым ремонтом Мозырского НПЗ, пишут Vesti.ua.

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Ранее появилась информация, что Беларусь приостанавливает поставки бензина А-95 в Украину. При этом СМИ сообщают, что переговоры по поставкам бензина еще продолжаются, а датой приостановки называют июнь.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн сообщил, что белорусы поставки закрыли – и теперь топливо в Украину придется доставлять морем.

Торговые ограничения между Беларусью и Украиной: