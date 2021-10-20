Биткоин установил исторический рекорд: сколько стоит самая дорогая криптовалюта в мире

Биткоин побил рекорд своей стоимости / Reuters

Курс биткоина в ходе торгов 20 октября перешагнул отметку в 66 тысяч долларов. За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 5%.

Так дорого криптовалюта не стоила с апреля 2021 года, когда был установлен абсолютный рекорд ($64 888,99), это следует из данных CoinDesk.

В 16:50 по киевскому времени за один биткоин на биржах предлагали $66 000 долларов, что на 5% больше, чем днем ранее.

Уже в 18:00 стоимость криптовалюты достигла $66, 700 и продолжает расти.

Читайте такжеИлон Маск одним твитом обвалил курс биткоина на 17%Котировки биткоина резко выросли после того, как 19 октября в США начал торговаться первый биржевой фонд (ETF), основанный на биткоин-фьючерсах Чикагской товарной биржи (CME Group).

Динамика курса Bitcoin за последние 24 часа / Coindesk

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой законопроект, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, который фактически легализует в Украине деятельность, связанную с криптовалютой.

Согласно мировому опыту, регулирование обращения криптовалют осуществляется именно регуляторами финансовых рынков, чтобы не допустить появление финансовых пирамид с виртуальными активами