УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Биткоин установил исторический рекорд: сколько стоит самая дорогая криптовалюта в мире

20 октября 2021, 19:07
Прослушать новость
Остановить

Судя по последним данным, стоимость криптовалюты продолжает расти.

Биткоин
Биткоин побил рекорд своей стоимости / Reuters

Курс биткоина в ходе торгов 20 октября перешагнул отметку в 66 тысяч долларов. За прошедшие сутки первая криптовалюта подорожала на 5%.

Так дорого криптовалюта не стоила с апреля 2021 года, когда был установлен абсолютный рекорд ($64 888,99), это следует из данных CoinDesk.

В 16:50 по киевскому времени за один биткоин на биржах предлагали $66 000 долларов, что на 5% больше, чем днем ранее.

Уже в 18:00 стоимость криптовалюты достигла $66, 700 и продолжает расти.

Читайте такжеИлон Маск одним твитом обвалил курс биткоина на 17%Котировки биткоина резко выросли после того, как 19 октября в США начал торговаться первый биржевой фонд (ETF), основанный на биткоин-фьючерсах Чикагской товарной биржи (CME Group).

Динамика курса Bitcoin за последние 24 часа / Coindesk

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой законопроект, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, который фактически легализует в Украине деятельность, связанную с криптовалютой.

Согласно мировому опыту, регулирование обращения криптовалют осуществляется именно регуляторами финансовых рынков, чтобы не допустить появление финансовых пирамид с виртуальными активами

Автор: Сергей Кущ
viber
криптовалюта биткоин
Сейчас вы просматриваете новость «Биткоин установил исторический рекорд: сколько стоит самая дорогая криптовалюта в мире». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зимаСугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зима Гороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизниГороскоп на 18 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обиды близких или значительные перемены в жизни На Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИНа Закарпатье медики вместо прививки сливают вакцину в канализацию - СМИ В поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщинуВ поезде бездомный на глазах у пассажиров изнасиловал женщину Нашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в КиевеНашли мертвым в доме: СМИ рассказали о загадочной смерти известного дипломата в Киеве

Последние новости

19:28

Еще 4 области должны ввести локдаун: комиссия по ТЕБ и НС назвала потенциально "красные" регионы

19:07

Биткоин установил исторический рекорд: сколько стоит самая дорогая криптовалюта в мире

18:44

Приметы на 21 октября: что нельзя делать в день Пелагеи и как не попасть в беду Видео

18:30

Останется ли безвиз: в МИД объяснили, что будет после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС

18:15

Евровидение 2022: оглашен список стран-участниц музыкального конкурса

Реклама
18:10

В 2022 году Черкасщину ожидает "Большая стройка" Ледовой арены и спорткомплекса - Зеленский

17:55

"Не жди меня, мама, хорошего сына": бывшая жена Виктора Павлика показала горькое видео с покойным сыном Видео

17:52

Коронавирусный бизнес и "красный" курьер: вакцинированные украинцы придумали новый способо заработка Видео

17:43

В Киеве "взлетят" цены на проезд в метро и другом общественном транспорте Видео

17:39

"Просто помойка": эксперт ошарашил заявлением о качестве оливкового масла в Украине

17:31

Как выглядит достроенный Шевченковский центр в Каневе: Зеленский проверил результат

17:21

Справка на миллион: на Харьковщине разоблачили махинаторов, продающих поддельные COVID-сертификаты Видео

17:13

Инфекционист назвала главную опасность штамма Дельта Видео

16:36

Сумская область переходит в "красную" зону карантина

16:25

Стафилококк – у каждого десятого: в Минздраве проверили столовые в украинских школах и детсадах

16:24

"Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день

16:22

В Запорожье умерла мать 12-летней девочки, которую подросток самостоятельно реанимировала Видео

16:17

Самый вкусный и здоровый завтрак: готовить всего 10 минут Видео

16:07

"Или вакцинация, или изоляция": Кличко заявил, что Киев на пороге "красной" зоны Видео

15:57

Во Львове от коронавируса умерла многодетная мать, которая была ярой противницей вакцинации Видео

Реклама
15:42

Apple снова рисует Украину без Крыма: МИД разбирается, как так произошло

15:29

Врачи спасают 3-месячного младенца с COVID-19 во Львове: ребенок в крайне тяжелом состоянии

15:05

В Николаеве бабушек уличили в краже электросамокатов Видео

15:00

Гороскоп на 21 октября 2021 для всех знаков Зодиака: денежные поступления или козни соперников Видео

14:55

"Шанс на новую жизнь": подростка, которому впервые в Украине пересадили сердце, выписали домой Видео

14:50

Анна Тринчер на четвереньках сверкнула голыми ягодицами: "Куда смотрит мать?"

14:34

11-летний мальчик внезапно впал кому на Львовщине: в чем причина

14:17

Шмыгаль назвал дату поступления кредита МВФ Видео

13:58

Очередь к киевскому крематорию из катафалков сегодня составляет около двух часов - Радуцкий

13:51

Руководителей бюджетных организаций заставляют нарушать закон – эксперт

13:51

Как не мерзнуть дома: простые советы, которые помогут сделать комнату теплее

13:50

Шмыгаль заверил, что правительство не планирует вводить полный локдаун по всей Украине Видео

13:15

Умер исполнитель роли профессора Мориарти советского фильма о Шерлоке Холмсе

13:14

С Донбассом, но без "ЛДНР" и особого статуса: СНБО опубликовал словарь российской пропаганды

13:12

В Винницкой области ремонтируют самый красивый объект "Большой стройки"

13:01

Настя Ивлеева каталась верхом на Собчак, а затем поцеловала ее взасос

12:56

"Не хотела везти пса в больницу": под Одессой женщина сбила собаку и подралась с местными Видео

12:47

Поезд насмерть сбил студентку под Харьковом: момент трагедии попал на видео Видео

12:00

Игра в кальмара: почему о сериале говорит весь мир, а его создатель лишился шести зубов

11:55

Киевлянин попросил у прохожих сигарету и едва не умер от удара по голове: момент попал на камеру Видео

Реклама
11:51

К чему снится паук: толкование известных сонников

11:49

"Жди, когда труп врага проплывет мимо": Третьякова прокомментировала скандальные слова о смерти Полякова Видео

11:46

Свежий президентский рейтинг: поддержка Зеленского заметно упала

11:37

Вечно молодая Лайма Вайкуле на велосипеде вызвала восторг у Пугачевой

11:24

Лунный календарь на ноябрь 2021: знаки судьбы, опасные соблазны или испытание на прочность

11:17

Новый опасный штамм COVID-19 начал шествие по миру: вариацию Дельты обнаружили в Израиле Видео

10:53

МИД РФ официально признал участие россиян в войне на Донбассе – Украина в ТКГ Видео

10:38

После потепления в Украине ударит мороз: синоптик назвал даты Видео

10:34

Великобритания назвала Россию "критической угрозой" из-за наращивания флота Видео

10:28

В Укрзализныце объяснили, кого будут пускать в поезда с 21 октября

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять