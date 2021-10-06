Легализация криптовалют в Украине откладывается: президент отказался подписывать "закон о биткоине"

Зеленскому не нравится нынешняя редакция документа – он хочет, чтобы нардепы внесли в него поправки.
Президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой законопроект, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, который фактически легализует в Украине деятельность, связанную с криптовалютой.
Согласно мировому опыту, регулирование обращения криптовалют осуществляется именно регуляторами финансовых рынков, чтобы не допустить появление финансовых пирамид с виртуальными активами, говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.
В то время как принятый во втором чтении законопроект "О виртуальных активах" предлагает создать новый центральный орган исполнительной власти – Национальную службу по регулированию обращения виртуальных активов, что повлечет значительные расходы. Кроме того, в сообщении ОП подчеркивалось, что положения закона не соответствуют "конституционным требованиям правовой определенности"
Таком образом, теперь нардепам придется либо заново принять за закон с предложениями президента, либо преодолеть его вето двумя третями голосов от конституционного состава Верховной Рады (не меньше чем 338 голосов).
О каком законопроекте идет речь
Законопроект Верховная Рада полностью приняла 8 сентября. Он позволит держателям таких активов обменивать их и вносить в декларацию. Международные криптокомпании смогут зарегистрировать бизнес в стране. Украина – одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, однако весь оборот находится в тени.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров тогда объяснял, что закон позволит упорядочить рынок криптовалюты, и уверял, что уже скоро криптобиржи смогут официально работать в украинской юрисдикции, а развитие новой индустрии привлечет инвестиции в государство.
По данным Федорова, в Украине ежедневный оборот виртуальных активов достигает миллиарда гривен. Но рынок находится в тени, поэтому международные биржи не могут заходить в Украину. Кроме того, из-за этого с операций с виртуальными активами не платят налоги.