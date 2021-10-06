УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Легализация криптовалют в Украине откладывается: президент отказался подписывать "закон о биткоине"

6 октября 2021, 14:10
Прослушать новость
Остановить

Зеленскому не нравится нынешняя редакция документа – он хочет, чтобы нардепы внесли в него поправки.

биткоин
Президент пока что не разрешает открыть в Украине рынок криптовалют / Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой законопроект, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, который фактически легализует в Украине деятельность, связанную с криптовалютой.

Согласно мировому опыту, регулирование обращения криптовалют осуществляется именно регуляторами финансовых рынков, чтобы не допустить появление финансовых пирамид с виртуальными активами, говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

В то время как принятый во втором чтении законопроект "О виртуальных активах" предлагает создать новый центральный орган исполнительной власти – Национальную службу по регулированию обращения виртуальных активов, что повлечет значительные расходы. Кроме того, в сообщении ОП подчеркивалось, что положения закона не соответствуют "конституционным требованиям правовой определенности"

Таком образом, теперь нардепам придется либо заново принять за закон с предложениями президента, либо преодолеть его вето двумя третями голосов от конституционного состава Верховной Рады (не меньше чем 338 голосов).

О каком законопроекте идет речь

Законопроект Верховная Рада полностью приняла 8 сентября. Он позволит держателям таких активов обменивать их и вносить в декларацию. Международные криптокомпании смогут зарегистрировать бизнес в стране. Украина – одна из лидеров по использованию криптовалюты в мире, однако весь оборот находится в тени.

Реклама

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров тогда объяснял, что закон позволит упорядочить рынок криптовалюты, и уверял, что уже скоро криптобиржи смогут официально работать в украинской юрисдикции, а развитие новой индустрии привлечет инвестиции в государство.

По данным Федорова, в Украине ежедневный оборот виртуальных активов достигает миллиарда гривен. Но рынок находится в тени, поэтому международные биржи не могут заходить в Украину. Кроме того, из-за этого с операций с виртуальными активами не платят налоги.

viber
Верховная Рада Владимир Зеленский криптовалюта биткоин
Сейчас вы просматриваете новость «Легализация криптовалют в Украине откладывается: президент отказался подписывать "закон о биткоине"». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 4 октября: что нельзя делать в день КондратаПриметы на 4 октября: что нельзя делать в день Кондрата Календарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дниКалендарь магнитных бурь в октябре 2021: самые опасные дни Новолуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучиеНоволуние в октябре 2021: что нельзя делать, и как привлечь благополучие Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт"Отставка Разумкова: Зеленский назвал ошибку спикера, в Слуге народа произошел "бунт" Война против Украины - на всех фронтахВойна против Украины - на всех фронтах

Последние новости

14:16

Минимальная пенсия в Украине вырастет до 2600 гривен с 1 декабря

14:10

Легализация криптовалют в Украине откладывается: президент отказался подписывать "закон о биткоине" Видео

13:52

Жена Саакашвили впервые отреагировала на видео с его новой девушкой Ясько Видео

13:44

Дороги, авиация и железная дорога: Франция может расширить свое участие в "Большой стройке"

13:25

Олимпийский чемпион Беленюк намерен продать свою золотую медаль: на что пойдут средства

Реклама
13:17

В Украине три области могут попасть в "красную" зону на этой неделе Видео

13:06

Удачные стрижки и прически на каждый день 2021 2022, которые делают женщин визуально выше Фото

13:00

"Не хватает даже аппаратов ИВЛ": в больницах Днепра случился коллапс из-за коронавируса Видео

12:54

"Метинвест" увеличил объем поставок кислорода для лечения больных коронавирусом

12:52

Холостячка Злата Огневич в одном боди сверкнула ягодицами на улицах Киева

12:46

Путин на встрече с Зеленским не желает обсуждать оккупацию Крыма: росСМИ озвучили повестку дня Кремля Видео

12:16

"Ждут на улице": в Сети показали, как скорые с больными COVID-19 по 5 часов стоят в очередях в больницу Видео

12:14

Украинцам предлагают самим насобирать себе на пенсию: что будет с выплатами Видео

11:57

Покров Пресвятой Богородицы: история праздника, что нельзя делать в этот день, приметы

11:48

Живут в страхе: в Киеве бойцовский пес разодрал кошку на глазах у людей Видео

11:37

В Черновцах 74-летний пенсионер и его 66-летний сообщник 15 лет развращали несовершеннолетних Видео

11:08

Угрожал ножом: в Киеве отец зверски изнасиловал свою 14-летнюю дочь Видео

10:52

Глава Укрэксимбанка Мецгер сложит полномочия на время следствия по нападению на журналистов "Схем" Видео

10:30

Мстислав Баник: Переход в paperless - это долгосрочная история и цель Минцифры до 2024 года

10:27

Шмыгаль рассказал, когда украинским врачам поднимут зарплаты до 800-900 долларов

Реклама
10:23

Школьник из Днепра, который впал в кому после инсульта, начал ходить

09:49

Мать даже не подошла посмотреть, что с ней: жуткие детали смерти 10-летней девочки от рук отчима

09:31

"Пермский стрелок" Бекмансуров пришел в сознание, пока что он остается в реанимации Видео

08:55

Значение имени Андрей: характер, судьба, совместимость

08:48

Гороскоп на 6 октября 2021 для всех знаков Зодиака: фатальная ошибка или фантастический день

08:45

Журналисты обвинили главу Укрэксимбанка в нападении и угрозах во время интервью Видео

08:22

Коронавирус в Украине 6 октября: выявлены более 12,5 тыс. новых больных, много COVID-зараженных детей Видео

07:48

COVID-19 не под контролем: в ВОЗ заявили, что мир - в эпицентре пандемии Видео

07:48

Зачем ЕС торопится с военно-учебной миссией в Украине мнение

07:07

В Днепре женщина сожгла 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов из-за голосов в голове

06:37

Похолодание в Украине: синоптик предупредил о заморозках и сильном ветре 6 октября Видео

06:30

Сбой в работе соцсетей – еще не апокалипсис: когда и из-за чего начнется настоящая катастрофа мнение

05:40

Самая вкусная и полезная шаурма: готовить всего 15 минут Видео

05:30

Врежут морозы, завалит снегом: украинцев предупредил об аномальной зиме Видео

04:30

Тусовки и алкоголь: в Сеть слили аккаунты подозреваемых в убийстве копа в Чернигове Видео

04:08

Instagram глобально изменил систему показа видео

03:33

Ученые рассказали о неожиданном полезном свойстве кофеина

03:22

Инфекционист развеял популярный миф о рисках вакцинации для онкобольных Видео

02:51

Ученые научились предсказывать смерть от COVID-19 по анализу крови на железо

02:20

Цепкий и быстро размножается: академик объяснил, почему Дельта-штамм так опасен Видео

Реклама
01:39

Можно ли снизить давление без препаратов - ответ кардиолога

01:08

Приметы на 6 октября: что нельзя делать и как привлечь удачу в день Ираиды Видео

05 октября, вторник
23:48

Холод и снег: в Украину неожиданно ворвется зима Видео

23:12

Превращается в яд: специалист рассказала о коварной опасности меда Видео

22:50

Введение накопительной пенсии в Украине увеличит выплаты в два раза - Шмыгаль Видео

22:41

В Украине в тестовом режиме запускают 5G: все, что известно, и точное место

22:40

Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 6 октября Видео

22:20

Вызывает лихорадку: ученые обнаружили новый неизвестный вирус Видео

21:50

"Не надо бояться разозлить Россию": Столтенберг рассказал о вступлении Украины в НАТО Видео

21:43

В Киеве 8-летний мальчик упал с балкона 21-го этажа

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять