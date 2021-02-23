Биткоин за сутки подешевел на рекордную сумму

Самая популярная криптовалюта после исторического рекорда подешевела на 10 тысяч долларов.
Курс биткоина начал стремительно падать. Вечером в воскресенье он установил очередной исторический максимум и достиг отметки в 58 тысяч долларов. А после этого резко рухнул.
Согласно данным криптовалютной биржи Coindesk, на момент публикации материала цена биткоина составила 47 065 долларов.
Самая популярная криптовалюта дешевеет второй день подряд. Но в целом за февраль рост пока около 45%.
Добавим, что самая популярная в мире криптовалюта подорожала после того, как компания Илона Маска Tesla заявила, что купила биткоины на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили.
Правда, после того, как Маск назвал завышенным курс криптовалюты, началось его падение.
"Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курсы биткоина и эфира завышенными", - высказался основатель "Тесла" несколько дней назад в Twitter.
Отметим, после этого заявления Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире. Основатель Tesla потерял $15 млрд - теперь главным богачом планеты снова стал Джефф Безос (Amazon).
Курс биткоина – о чем сообщалось ранее:
- Курс биткоина 16 декабря 2020 года впервые в истории поднялся выше 20 тысяч долларов за монету сразу на нескольких крупнейших криптобиржах, включая Binance, Bitfinex, Bitstamp и Coinbase.
- Тогда рост биткоина связывали с тем, что платежная компания PayPal объявила об открытии доступа к криптовалютам клиентам из США.
- Также положительно на курс криптовалюты могла повлиять и новость, что Banca Generali, принадлежащий крупнейшей итальянской страховой компании Assicurazioni Generali, начнет работать с криптовалютой.
- Также несколько инвестиционных фондов сообщили об инвестициях в биткоин. Например, Ruffer и MassMutual.