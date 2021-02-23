Биткоин за сутки подешевел на рекордную сумму / Фото: Reuters

Курс биткоина начал стремительно падать. Вечером в воскресенье он установил очередной исторический максимум и достиг отметки в 58 тысяч долларов. А после этого резко рухнул.

Согласно данным криптовалютной биржи Coindesk, на момент публикации материала цена биткоина составила 47 065 долларов.

Самая популярная криптовалюта дешевеет второй день подряд. Но в целом за февраль рост пока около 45%.

Добавим, что самая популярная в мире криптовалюта подорожала после того, как компания Илона Маска Tesla заявила, что купила биткоины на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили.

Правда, после того, как Маск назвал завышенным курс криптовалюты, началось его падение.

"Деньги - это всего лишь данные, которые позволяют нам избежать неудобств бартера. Эти данные, как и все данные, подвержены задержкам и ошибкам. Система будет развиваться к тому, что минимизирует и то, и другое. Поэтому я считаю курсы биткоина и эфира завышенными", - высказался основатель "Тесла" несколько дней назад в Twitter.

Отметим, после этого заявления Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире. Основатель Tesla потерял $15 млрд - теперь главным богачом планеты снова стал Джефф Безос (Amazon).

Курс биткоина – о чем сообщалось ранее: