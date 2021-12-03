Цена на огурцы в Украине взлетела до 50 грн/кг: украинцев предупредили о новом ударе по карманам

Килограмм огурцов в Украине в среднем стоит 48-55 гривен за килограмм / Фото pixabay

Молниеносный рост цен на огурцы в Украине продолжается. Стоимость килограмма популярного в народе овоща уже составляет 48-55 гривен за один килограмм. Огурцы подорожали из-за их нестабильных поставок на территорию страны в условиях повышенного спроса на овощ. Причем нынешние цены – далеко не предел, цены на овощ будут расти и в дальнейшем. Новое подорожание ожидается уже на следующей неделе.

Как сообщает EastFruit, сейчас фиксируются нестабильные поставки огурцов из Турции, в то время как украинские комбинаты свою продукцию уже реализовали.

"Большинство украинских комбинатов уже завершили сезон реализации данной продукции. А поставки с внешнего рынка, в частности из Турции, достаточно нестабильные", - отметили аналитики.

Кроме того, указывается, что за неделю цена на огурцы выросла на 11%. Еще 7 дней назад за килограмм огурцов нужно было заплатить, в среднем, 32-49 гривен за килограмм, тогда как теперь 48-55 гривен

Огурцы в Украине будут и дальше дорожать

Эксперты акцентировали внимание на том, что по состоянию на начало декабря текущего года цена на огурцы в Украине на 31% выше стоимости овоща за тот же период в 2020 году.

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Впрочем, цены и в дальнейшем должны расти. Согласно прогнозам, причиной тому по-прежнему будет ограниченное предложение на рынке в условиях высокого спроса. Новое подорожание ожидается уже на следующей неделе.

"По словам ключевых игроков рынка, рост цен в данном сегменте может заметно ускориться уже со следующей недели. Потому что спрос продолжает стремительно расти, а предложение остается достаточно ограниченным" – прогнозируют аналитики.Читайте также"Обновят исторические рекорды": в Украине прогнозируют запредельные цены на огурцы и помидоры

Подчеркивается, что импортные огурцы такие же дорогие, как и украинский овощ. Цена огурцов из Турции 38-46 гривен за килограмм. Причиной тому является подорожание овоща в самой турецкой республике, которая сейчас остается фактически единственным поставщиком огурцов в Украину. Также на цену влияют и нестабильный импорт турецких огурцов в страну.

Напомним, в ноябре Украина стала закупать огурцы в России. Правда, в ограниченном количестве. Российский овощ оказался самым дешевым среди конкурентов, поскольку там, на местном рынке, фиксируется тенденция снижения цены на овощ.

Цены на продукты в Украине

Согласно сведениям Госстата, в Украине продолжается тенденция к подорожанию продуктов питания. С начала года больше всего выросли цены на овощи, подсолнечное масло и сахар. В ноябре зафиксирован рост стоимости хлеба, круп и мяса.

Как полагает глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, большего всего на подорожании продуктов в Украине отразился рост цен на газ и электроэнергию. Стоимость продуктов может расти и в дальнейшем из-за ситуации на рынке энергоносителей.

В Украине подешевела картошка. В ноябре средняя цена на картофель снизилась до 6 гривен за килограмм. Впрочем, стоимость овоща в Киеве составила 85% оптовой цены. Супермаркеты не спешили снижать розничную цену.

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