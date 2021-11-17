Впервые в истории: Украина начала покупать огурцы в России

Огурцы из РФ на рынке сейчас самые дешевые / kp.ua

Впервые в истории Украина начала импортировать свежий огурец из страны, которая раньше являлась основным рынком сбыта для украинских огурцов, то есть из России.

Российский овощ оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на 10% импортную пошлину, которую приходится платить импортерам, поскольку Украина вышла из соглашения о свободной торговле с РФ, пишет EastFruit.

"Сейчас предложение огурца украинского производства на рынке очень ограничено – лишь несколько комбинатов ведут отгрузку, поэтому цены на украинский огурец сравнительно высоки – 38-45 грн/кг. Соответственно, на этом фоне резко возрос импорт огурца из Турции, который доступен в среднем на 5-10 грн/кг дешевле", - говорит руководитель международных проектов Fruit-Inform.com Евгений Кузин.

Российский огурец дешевле

Также он отмечает, что также в продаже огурец из Беларуси, который стоит немного дороже турецкого.

"А вот российский огурец поступает по самым низким ценам среди всех конкурентов, поскольку в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец", - пояснил эксперт.

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По его словам, из-за низких цен огурец из России импортирует не только Украина, но и Польша, которая является одним из крупнейших экспортеров тепличных овощей в регионе.

Читайте такжеЦены взлетят до 50%: какие продукты питания подорожают до конца ноябряТакже отмечается, что за первые 8 месяцев 2021 года Украина импортировала рекордный объем свежего огурца для этого периода года – 12,1 тыс. тонн, а главными поставщиками огурца были Турция и Беларусь. Экспорт огурца за этот же период из Украины составил 4 тыс. тонн, и он, кстати, вырос в 2,3 раза по отношению к тому же периоду 2020 года.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последнее время существенно подорожали огурцы (35-45 грн/кг (на 45% дороже, чем на прошлой неделе), импортных – от 35 грн/кг).

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