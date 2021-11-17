Салу грозит исчезновение: почему стоит готовиться к еще большему подорожанию этого продукта

Сало подорожает еще больше / gazeta.ua

Цены на сало в Украине побили все рекорды и уже превысили стоимость отборной свинины. К примеру, куски для тушения сейчас можно купить за 80 грн, сальные обрезки – за 20 грн, а самое дорогое сало "генеральское" – 350 грн/кг.

При этом, фермеры утверждают, что это совсем невыгодное дело. А вот эксперты говорят, что через полгода цены будут еще выше. Это обусловлено дефицитом сала из-за того, что все хозяйства в Украине перешли на мясные породы свиней, так как на них был больший спрос и выращивать их проще.

Однако за 1 кг живого веса мясокомбинаты дают 48 грн.

По словам, исполнительного директора Ассоциации "Мясной отрасли" Николая Бабенко, свиньи до 110 кг в Украине вырастают примерно за 6 месяцев.

"Идет фальсификация с премиксами, разными добавками. Продаются фуфломицины и это массовая проблема", – добавил Бабенко и спрогнозировал, что уже через полгода ожидается очередное подорожание свинины.

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Между тем, в ноябре стоимость соленного сала составила 185 грн/кг. Это на 40 грн дороже, чем в сентябре.

Напомним, в украинских магазинах и на рынках рекордно подорожало мясо. По данным Госстата, больше всего за год выросло в цене куриное филе. Так, стоимость килограмма выросла на четверть.

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