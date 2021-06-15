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"Сало и не только": Зеленский у родителей кормил американскую журналистку, опубликовано фото

15 июня 2021, 17:17

Президент общался с журналисткой американского канала в неформальной обстановке.

Президент пригласил к родителям американскую журналистку
Владимир Зеленский пригласил к родителям американскую журналистку / Reuters

Президент Владимир Зеленский пообщался с журналисткой американского телеканала CBS News Холли Вильямс на своей малой родине – в Кривом Роге Днепропетровской области в квартире своих родителей.

Зеленский и Вильямс беседовали в неформальной обстановке во время завтрака на кухне, сообщил cbsnews.com и опубликовал фотографию.

На снимке видно, что на первом плане находятся родители главы государства, на втором – сам президент и журналистка, а также председатель Офиса президента Андрей Ермак.

В кадр попали и угощения, которые были на столе во время завтрака. Гостей угощали разной нарезкой, в частности салом, и огурцами и помидорами.

У родителей Зеленского спросили, какая карьера, по их мнению, лучше подходит их сыну – комедийная или политическая.

"Может быть, мне больше по душе комедия", – поделился мнением его отец.

Президент пригласил к родителям журналистку американского канала
Глава государства пригласил к родителям журналистку американского канала / Скриншот с cbsnews.com

Читайте также​Пустые рюмки​ и курица с колбасой: как Зеленского встретили родители в Кривом РогеНапомним, квартира родителей Владимира Зеленского находится в Металлургическом районе Кривого Рога.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский дал интервью иностранным СМИ в Офисе президента в переговорной, которая украшена зеленью.

Справка. Владимир Зеленский родился в Кривом Роге 25 января 1978 года.

Отец президента – Александр Зеленский – украинский ученый, который изучает горное дело, профессор, доктор технических наук и заведующий кафедрой информатики и информационных технологий Криворожского экономического института.

Мать украинского лидера – Римма Зеленская – занималась инженерными технологиями.

Зеленский и его родители
Владимир Зеленский и его родители / facebook.com/zelenskiy95

Владимир Зеленский новости Кривого Рога Андрей Ермак
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