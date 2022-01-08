Цены на доставку посылок взлетят? Украинцам раскрыли неожиданный план Новой почты

/ Униан

Компания Новая почта планирует выполнять международную доставку в разные страны с помощью собственной авиакомпании Supernova Airline.

На сегодняшний день определено три направления – США, Китай и Европа, рассказал в интервью Сегодня СЕО Новой почты Глобал Юрий Беневитский.

По его словам, это не должно отразится на цене доставки, но зато точно сократит сроки доставки.

"Если мы пообещаем доставку в 4 дня, значит это будет 4 дня. Если мы сейчас обещаем доставить от 8 дней, то получается от 4 до 8 дней. А мы хотим доставлять до 5 дней", – поделился планами Беневитский.

Он рассказал, что собственная авиакомпания – это потребность компании, чтобы полностью контролировать цепочку авиадоставки.

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Беневитский также заявил, что из-за карантина стоимость авиадоставки в некоторых компаниях выросла, а кое-где расходы удалось оптимизировать.

Так, до локдауна стоимость авиадоставки 1 килограмма груза составляла 3−4 долл., а во время локдауна доходила до 10−12 долл.

Читайте такжеНовая почта изменила условия доставки: что нужно знать о новых тарифах

Ранее Новая почта приняла решение ввести акционный тариф, которым смогут воспользоваться клиенты в Украине.

Новая почта ввела акционный тариф на доставку посылок в почтоматы.

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