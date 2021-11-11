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Дороже, чем в ЕС: в Украине стоимость продуктов зашкаливает и бьет рекорды

11 ноября 2021, 02:51
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В Украине выросли цены на целый ряд продуктов.

молоко
/ УНИАН

Цены на молоко-сырье в Украине во второй половине 2021 года существенно выросли. Цены на молоко-сырье выросли с 35 евро/100 кг в апреле-мае до более 40,0 евро/100 кг в сентябре и более 41,5 евро/100 кг – в октябре.

Как рассказали в Институте аграрной экономики, за последние пять месяцев цены на этот вид агропродукции выросли более чем на 16 %. Зато сейчас цены в Венгрии, Латвии, Словакии не превышают 32,0 евро/100 кг, в Польше – 33,5 евро/100 кг.

"В сентябре превышение уровня цен на молоко-сырье в Украине по сравнению с Польшей составило более 18%, Латвией – почти 23%, Беларуси – свыше 31%. В октябре соответствующее соотношение еще больше выросло, что приводит к снижению конкурентоспособности отечественной молочной продукции", - говорится в сообщении.

В Институте агроэкономики отмечают, что сейчас отечественные молокоперерабатывающие предприятия имеют такие проблемы:

  • стремительно растут цены на молоко-сырье;
  • низкая покупательная способность населения и наличие более дешевого субсидированного импорта фактически делает невозможными резкие движения вверх при формировании цен на молочную продукцию.

Согласно сообщению, в данных условиях перерабатывающие предприятия работают с низкой маржинальностью, что может привести к снижению инвестиционной привлекательности молокопереработки.

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Какие продукты подскочили в цене

Вместе с тем в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года – выросли цены на ряд продуктов, в частности, цены на подсолнечное масло и сахар выросли на 57,4% и 48,3% соответственно, сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

Также отмечается, что цены на яйца выросли на 32,4%, хлеб подорожал на 18,2%, мясо – на 12,7%, макароны – на 10%.

В то же время фрукты подешевели на 3,9%, а овощи стали дороже на 13,5%.

Цены на транспорт выросли на 11,8% в первую очередь вследствие подорожания топлива и масел на 33,9%. Проезд в автодорожном пассажирском транспорте подорожал на 16,6%, железнодорожном – на 12,1%.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что, цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года – выросли на 88% и 71,7% соответственно.

В сентябре в годовом выражении цены на яйца выросли на 60,7%, хлеб подорожал на 17,2%, мясо – на 12,3%, макароны – на 10%.

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