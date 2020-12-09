Европейский Союз выделил Украине транш на 600 миллионов евро - Шмыгаль

Шмыгаль заявил, что Евросоюз выделил Украине транш / УНИАН

Европейский Союз выделил Украине очередной транш на 600 млн евро. Кредит пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны, заявил глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль в среду, 9 декабря.

"Украина высоко ценит поддержку Европейского союза. Благодарны Валдису Домбровскису (вице-президент Еврокомиссии, - ред.) и Европейской Комиссии за очередной транш в сумме 600 млн евро. Это укрепит макрофинансовую стабильность Украины в сложные времена пандемии COVID-19", - рассказал в Twitter премьер-министр.

Чуть позже в своем Telegram-канале Шмыгаль уточнил, что это первый из двух траншей в соответствии с договоренностями с Европейской Комиссией, подписанными в июле этого года.

Как отметил Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, этот транш свидетельствует о солидарности ЕС с Украиной и нашу тесное сотрудничество, подчеркнул Шмыгаль.

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