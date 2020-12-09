Европейский Союз выделил Украине транш на 600 миллионов евро - Шмыгаль

Кредит пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны, сказал глава Кабмина.
Европейский Союз выделил Украине очередной транш на 600 млн евро. Кредит пойдет на обеспечение макрофинансовой стабильности страны, заявил глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль в среду, 9 декабря.
"Украина высоко ценит поддержку Европейского союза. Благодарны Валдису Домбровскису (вице-президент Еврокомиссии, - ред.) и Европейской Комиссии за очередной транш в сумме 600 млн евро. Это укрепит макрофинансовую стабильность Украины в сложные времена пандемии COVID-19", - рассказал в Twitter премьер-министр.
Чуть позже в своем Telegram-канале Шмыгаль уточнил, что это первый из двух траншей в соответствии с договоренностями с Европейской Комиссией, подписанными в июле этого года.
Как отметил Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, этот транш свидетельствует о солидарности ЕС с Украиной и нашу тесное сотрудничество, подчеркнул Шмыгаль.
Кредит ЕС – о чем сообщалось ранее:
- 25 сентября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат, а лучший способ поддержать Украину — это помочь в реформировании страны.
- 22 сентябряв ЕС заявили о готовности предоставить нашей стране очередной кредит в размере 1,2 млрд евро, но для этого Украине надо конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования, касающиеся усиления верховенства права.