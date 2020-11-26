Кабмин одобрил проект госбюджета-2021

Доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы - в сумме 1 трлн 328 млрд грн.
Кабмин принял доработанный проект Государственного бюджета-2021.
Как сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, принятию документа предшествовали консультации с народными депутатами, в ходе которых было учтено большинство из предоставленных предложений,
"Учли большинство из предоставленных предложений, исходя из приоритетности расходов, имеющихся возможностей ресурсной части бюджета и состояния национальной экономики", - отметил Шмыгаль.
По его словам, ключевым аспектом является то, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным к исполнению.
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"В следующем году мы ожидаем рост экономики, что позволит нам продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону", - подчеркнул глава Кабмина.
Он сообщил, что в доработанном проект Госбюджета-2021 доходы предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн. Расходы - в сумме 1 трлн 328 млрд грн.
"Также нашли возможность уменьшить дефицит по отношению к ВВП с 6% до 5,5%. В бюджете-2020 дефицит был на уровне 7,5%. То есть, на 2021 предлагаем сбалансированный бюджет, в котором не предусматривается увеличение налогов для бизнеса и одновременно улучшается финансирование и социальной сферы и медицины, и оказание поддержки предпринимателям, пострадавшим от пандемии", - заявил Шмыгаль.
По его словам, этот бюджет остается бюджетом возможностей для развития и для промышленности, и для малого и среднего бизнеса.
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