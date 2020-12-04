Компенсации для ФОПов по 8 тысяч: у Зеленского рассказали, кто не получит деньги

Государство откажет в материальной помощи во время карантина в Украине предпринимателям-должникам.
Физические лица-предприниматели, которые зарегистрировали ФОП менее чем за 3 месяца до вступления в силу закона, уплатили ЕСВ в 2020 году за себя менее чем за три месяца и занимаются бизнесом, который не подпадает под карантинные ограничения, не смогут рассчитывать на финансовую помощь государства в условиях ужесточения карантина в Украине. Деньги получат предприниматели, чей бизнес соответствует прописанным в законе требованиям.
Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента в пятницу, 4 декабря, комментируя принятый Верховной Радой закон №4429, предусматривающий социальную поддержку бизнесу в условиях карантина в Украине.
В сообщении речь идет о том, что компенсацию в размере 8 тысяч гривен получат предприниматели, зарегистрированные более 3 месяцев назад, у которых нет долгов перед государством, и чей бизнес пострадал от усиления противоэпидемиологических мероприятий в Украине.
Кто получит деньги
- Предприниматели, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина
- ФОПы, зарегистрированные более 3 месяцев назад
- Предприниматели, уплатившие все долги государству.
Законом предусмотрена материальная помощь в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, которые потеряли работу из-за ужесточения карантина.
При этом предприниматели-должники, бизнес которых не подпадает под карантин и зарегистрирован менее чем 3 месяца назад, на финансовую помощь от государства рассчитывать не могут.Читайте такжеДвум миллионам украинцев по 8 тыс. грн: когда начнет действовать закон Зеленского
Как получить деньги
- Чтобы получить компенсацию, нужно воспользоваться приложением Дія. Следует ввести персональные данные и номер банковской карты.
Кто не получит деньги
- Предприниматели, зарегистрированные менее чем за 3 месяца до вступления в силу закона о гарантиях для бизнеса
- ФОПы, которые в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее, чем за 3 месяца
- Предприниматели, чей бизнес не подпадает под усиление карантинных ограничений
Помощь бизнесу в условиях карантина в Украине
- Президент Владимир Зеленский 24 ноября сделал заявление о намерении внести в Раду пакета проектов законов, предусматривающих помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине. Предпринимателям и наемным работникам пообещали компенсацию в размере 8 тысяч гривен.
- Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что власти подготовили три блока помощи украинским предпринимателям. Налоги во время карантина повышать не планируют.
- Закон №4429 о гарантиях поддержки бизнеса в условиях карантина был принят Верховной Радой в пятницу, 4 декабря. Инициативу поддержали 297 народных депутатов.