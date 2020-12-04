Компенсации для ФОПов по 8 тысяч: у Зеленского рассказали, кто не получит деньги

Компенсации получат предприниматели, чей бизнес соответствует критериям, прописанным в законе о гарантиях - Офис президента / УНИАН

Физические лица-предприниматели, которые зарегистрировали ФОП менее чем за 3 месяца до вступления в силу закона, уплатили ЕСВ в 2020 году за себя менее чем за три месяца и занимаются бизнесом, который не подпадает под карантинные ограничения, не смогут рассчитывать на финансовую помощь государства в условиях ужесточения карантина в Украине. Деньги получат предприниматели, чей бизнес соответствует прописанным в законе требованиям.

Об этом заявили в пресс-службе Офиса президента в пятницу, 4 декабря, комментируя принятый Верховной Радой закон №4429, предусматривающий социальную поддержку бизнесу в условиях карантина в Украине.

В сообщении речь идет о том, что компенсацию в размере 8 тысяч гривен получат предприниматели, зарегистрированные более 3 месяцев назад, у которых нет долгов перед государством, и чей бизнес пострадал от усиления противоэпидемиологических мероприятий в Украине.

Кто получит деньги

Предприниматели, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина

ФОПы, зарегистрированные более 3 месяцев назад

Предприниматели, уплатившие все долги государству.

Законом предусмотрена материальная помощь в размере 8 тысяч гривен наемным работникам, которые потеряли работу из-за ужесточения карантина.

При этом предприниматели-должники, бизнес которых не подпадает под карантин и зарегистрирован менее чем 3 месяца назад, на финансовую помощь от государства рассчитывать не могут.Читайте такжеДвум миллионам украинцев по 8 тыс. грн: когда начнет действовать закон Зеленского

Как получить деньги

Чтобы получить компенсацию, нужно воспользоваться приложением Дія. Следует ввести персональные данные и номер банковской карты.

Кто не получит деньги

Предприниматели, зарегистрированные менее чем за 3 месяца до вступления в силу закона о гарантиях для бизнеса

ФОПы, которые в 2020 году уплатили ЕСВ за себя менее, чем за 3 месяца

Предприниматели, чей бизнес не подпадает под усиление карантинных ограничений

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