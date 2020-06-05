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Курс доллара поползет вниз: аналитик дал прогноз на неделю

5 июня 2020, 12:07

Доллар упадет в цене до 26,4 гривни за "бакс".

Доллары
Доллар упадет в цене / fdlx.com

В течение недели с 8 до 14 июня курс доллара в Украине подешевеет на 20-30 копеек и опустится до отметки в 26,4 гривни за доллар.

Об этом свидетельствует прогноз старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба.

"На ближайшую неделю мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 26,4 гривни, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 гривни", – сказал эксперт украинским СМИ.

Тем временем Национальный банк Украины на пятницу, 5 июня, установил официальный курс доллара на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ установлен на таком уровне: 26,6953 гривни за 1 доллар (-0,0591 грн). При этом курс доллара на 4 июня составляет 26,7544 гривни за 1 доллар.

Курс доллара НБУ на 5 июня 2020
Курс доллара НБУ на 5 июня 2020 / bank.gov.ua

Напомним, ранее в Минфине заявили, что курс гривны к доллару не может порадовать укреплением украинской валюты в 2020 года из-за неблагоприятной экономической ситуации в нашей стране.

Как сообщал Главред, главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар дал прогноз, что до конца года курс доллара продержится на отметке 27 грн+/-50 коп.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что курс доллара в Украине может застыть на одной отметке в 27-28 гривен за один "бакс", а потом американская валюта начнет расти в цене.

Вадим Иосуб курс доллара курс гривни доллар гривна новости Украины
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