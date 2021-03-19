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Литва призвала украинцев не покупать электроэнергию у Беларуси назло Путину

19 марта 2021, 12:50
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По словам литовского президента, благодаря электроэнергии БелАЭС Кремль увеличивает свое энергетическое влияние.

Украину призвали не покупать белорусскую электроэнергию назло Путину
Украину призвали не покупать белорусскую электроэнергию назло Путину / Reuters

Литва призвала Украину не покупать электроэнергию у Беларуси. В частности, речь идет о закупках электроэнергии у Белорусской АЭС.

Как заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Раде, БелАЭС – это российский проект. Благодаря белорусской электроэнергии Кремль хочет увеличить свое энергетическое влияние.

"Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Сегодня прошу публично попросить власть и украинский народ поддержать позицию по поводу БелАЭС и не покупать электроэнергию, что производится в Островце", – заявил Науседа.

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Рынок электроэнергии в Украине

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