Литва призвала украинцев не покупать электроэнергию у Беларуси назло Путину

По словам литовского президента, благодаря электроэнергии БелАЭС Кремль увеличивает свое энергетическое влияние.
Литва призвала Украину не покупать электроэнергию у Беларуси. В частности, речь идет о закупках электроэнергии у Белорусской АЭС.
Как заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Раде, БелАЭС – это российский проект. Благодаря белорусской электроэнергии Кремль хочет увеличить свое энергетическое влияние.
"Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Сегодня прошу публично попросить власть и украинский народ поддержать позицию по поводу БелАЭС и не покупать электроэнергию, что производится в Островце", – заявил Науседа.
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Рынок электроэнергии в Украине
- Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина сможет обойтись без импорта электроэнергии из России, если подготовится к следующему отопительному сезону, в частности, должным образом отремонтирует атомные энергоблоки и блоки ТЭС.
- 18 марта 2020 года Кабмин де-факто ввел запрет на импорт российских угля и электричества. С 1 апреля 2020 глава Минэкономики предложил ввести дополнительную специальную пошлину на электроэнергию и все типы угля (кроме антрацитового и коксующегося) для нужд энергетики и металлургической промышленности - в размере 65%.
- При этом в феврале 2021 Украина резко увеличила импорт электроэнергии из России. Кроме поставок из России, импорт электроэнергии идет из Беларуси , Словакии и Венгрии.
- Напомним, импорт электроэнергии из РФ на территорию Украины был возобновлен с 1 февраля 2021 года. В первый день объем поставок составил 1 млн кВт-ч.
Автор: Диана Беловодская