Метро по 22 гривны: в киевской подземке заговорили о новом тарифе на проезд

В метро Киева рассказали о новом тарифе / УНИАН

Цены на проезд в Киевском метрополитене не являются экономически обоснованными.

Это следует из ответа пресс-службы коммунального предприятия Киевский метрополитен на информационный запрос издания Минтранс.

Кроме того, тариф на проезд в киевской подземке не соответствует реальной себестоимости одной поездки.

В Киевском метрополитене говорят: для того, чтобы их предприятие могло работать без убытков, цена на одну поездку в метрополитене должна обходиться в 22 гривны.

Коммунальщики пояснили, что это связано с тем, что экономически обоснованный тариф составляет 21,96 гривну.

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Кроме того, в подземке рассказали, что при таком тарифе они просто будут выходить в ноль, однако не будут получать дополнительной прибыли.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.

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