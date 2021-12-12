Метро по 22 гривны: в киевской подземке заговорили о новом тарифе на проезд

Тариф на проезд в киевской подземке не соответствует реальной себестоимости одной поездки.
Цены на проезд в Киевском метрополитене не являются экономически обоснованными.
Это следует из ответа пресс-службы коммунального предприятия Киевский метрополитен на информационный запрос издания Минтранс.
Кроме того, тариф на проезд в киевской подземке не соответствует реальной себестоимости одной поездки.
В Киевском метрополитене говорят: для того, чтобы их предприятие могло работать без убытков, цена на одну поездку в метрополитене должна обходиться в 22 гривны.
Коммунальщики пояснили, что это связано с тем, что экономически обоснованный тариф составляет 21,96 гривну.
Кроме того, в подземке рассказали, что при таком тарифе они просто будут выходить в ноль, однако не будут получать дополнительной прибыли.
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Напомним, ранее Кабинет министров Украины во время очередного заседания одобрил законопроект, который предполагает монетизацию льгот на проезд в общественном транспорте и коммунальные услуги.
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