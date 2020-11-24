Милованов рассказал о судьбе транша МВФ для Украины

В этом году Украина не успевает получить транш МВФ / Reuters

Украина не сможет получить кредитные средства от Международного валютного фонда до конца 2020 года.

Такой прогноз озвучил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов. Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV в понедельник, 23 ноября.

"В этом году Украина не успевает получить транш МВФ", - сказал Милованов.

При этом советник главы ОП считает, что Киеву все же удастся к концу года заключить договоренности на рабочем уровне (staff level agreement), которые позволят привлечь кредиты из других структур на период, пока длятся переговоры с МВФ.

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