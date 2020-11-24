Милованов рассказал о судьбе транша МВФ для Украины

Украина не получит транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года, считает Тимофей Милованов.
Украина не сможет получить кредитные средства от Международного валютного фонда до конца 2020 года.
Такой прогноз озвучил советник главы Офиса президента Тимофей Милованов. Об этом он заявил в эфире Свободы слова на ICTV в понедельник, 23 ноября.
"В этом году Украина не успевает получить транш МВФ", - сказал Милованов.
При этом советник главы ОП считает, что Киеву все же удастся к концу года заключить договоренности на рабочем уровне (staff level agreement), которые позволят привлечь кредиты из других структур на период, пока длятся переговоры с МВФ.
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Украина – МВФ новости
- В Офисе президента Владимира Зеленского 16 октября сделали заявление о том, что Киев ожидает получение очередного транша от МВФ в конце года или в начале 2021 года. В Фонде, в свою очередь, заметили, что дальнейшие перспективы финансового сотрудничества могут зависеть от выполнения украинской стороной ряда обязательств.
- Президент Владимир Зеленский 2 ноября рассказал, что миссия МВФ не приедет в Украину по причине скандального решения КСУ по электронным декларациям.
- По его словам, без поддержки МВФ стране грозят проблемы с выполнением госбюджета.
- Ранее в МВФ заявляли, что антикоррупционная инфраструктура является базой для сотрудничества Украины и Фонда. Поэтому электронное декларирование доходов чиновников отменять нельзя.
- В Верховной Раде прогнозируют выделение Украине транша от МВФ в конце текущего года или в начале 2021 года. Вопрос зависит от принятия государственного бюджета на будущий год.
Автор: Анна Багрий