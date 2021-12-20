Минималка для пенсионеров: украинцам назвали минимальный размер пенсии

Украина ратифицировала 102-ю Конвенцию Международной организации труда, напомнила Марина Лазебная.
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о размере минимальной пенсии в Украине в связи с переходом к накопительной системе.
Как подчеркнула она в комментарии Суспильному, изменения предусмотрены в соответствии со 102-й Конвенцией Международной организации труда, которую Украина ратифицировала.
Глава Минсоцполитики уточнила, что Украина обязалась выплачивать пенсии не меньшие, чем 40% от зарплаты.
Она напомнила, что в соответствии с солидарной пенсионной системой все работающие платят за то, чтобы выплачивать пенсии сегодняшних пенсионеров, а их сегодня в Украине около 11 миллионов.
"Эти пенсионеры не будут участниками накопительной системы. Правительство им сейчас выплачивает пенсии и увеличивает их. Есть инициатива президента по возрастным доплатам", - уточнила министр соцполитики.
По ее словам, эти пенсии будут выплачиваться и после введения обязательных пенсионных накоплений для граждан.
"Если мы говорим о том, когда будут параллельно работать эти системы, есть определенная гарантия. Она закреплена в 102 Конвенции Международной организации труда, которую Украина ратифицировала. Там есть нестандартное минимальное обеспечение – это 40% от зарплаты. Меньшее государство не имеет права платить. Мы надеемся, что развитие накопительных сбережений позволит увеличить процент, коэффициент замещений", - добавила Лазебная.
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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
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