Названа тройка самых богатых семей США по версии Forbes

Названы самые богатые семьи США / УНИАН

Наследники американского ретейл-гиганта Walmart, семья Уолтонов признана самой богатой семьей в США.

Как сообщает Forbes в четверг, 17 декабря, Уолтоны владеют примерно половиной акций Walmart, а их состояние оценивается в 247 миллиардов долларов. Трое детей основателя корпорации Сэма Уолтона - Элис, Джим и Роб - входят в двадцатку богатейших бизнесменов мира по версии Forbes.

За ними, на втором месте рейтинга, идет семья Кох с состоянием в 100 миллиардов долларов. Ее членам принадлежит 84% акций компании Koch Industries, которая занимается производством, торговлей, инвестициями, нефтепереработкой, химпромом, искусственными волокнами и пластмассами.

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Тройку замыкает семья Марс, владеющая одноименным производителем продуктов питания. В числе прочего компания выпускает шоколадки и драже Mars, Milky Way, Snickers и M&M’s. Их совокупное состояние оценивается в 94 миллиарда долларов.

В общей сложности топ-50 семей США владеют 1,2 триллионом долларов.

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