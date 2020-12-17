Названа тройка самых богатых семей США по версии Forbes

Уолтоны владеют примерно половиной акций Walmart, а их состояние оценивается в 247 миллиардов долларов.
Наследники американского ретейл-гиганта Walmart, семья Уолтонов признана самой богатой семьей в США.
Как сообщает Forbes в четверг, 17 декабря, Уолтоны владеют примерно половиной акций Walmart, а их состояние оценивается в 247 миллиардов долларов. Трое детей основателя корпорации Сэма Уолтона - Элис, Джим и Роб - входят в двадцатку богатейших бизнесменов мира по версии Forbes.
За ними, на втором месте рейтинга, идет семья Кох с состоянием в 100 миллиардов долларов. Ее членам принадлежит 84% акций компании Koch Industries, которая занимается производством, торговлей, инвестициями, нефтепереработкой, химпромом, искусственными волокнами и пластмассами.
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Тройку замыкает семья Марс, владеющая одноименным производителем продуктов питания. В числе прочего компания выпускает шоколадки и драже Mars, Milky Way, Snickers и M&M’s. Их совокупное состояние оценивается в 94 миллиарда долларов.
В общей сложности топ-50 семей США владеют 1,2 триллионом долларов.
Выборы президента США
- Коллегия выборщиков признала "демократа" Джо Байдена победителем президентских выборов в Америке. Он получил 300 голосов, тогда как для победы достаточно было набрать 270. Его оппонент, республиканец Дональд Трамп получил 232 голоса.
- 15 декабря российский президент Владимир Путин поздравил Байдена с победой. Глава РФ считает, что Кремлю удастся наладить контакт с Вашингтоном.
- Президент США Дональд Трамп 27 ноября заявлял, что он готов передать власть Джо Байдену только в том случае, если "демократам" удастся доказать, что их кандидат смог честно получить 80 миллионов голосов на президентских выборах.