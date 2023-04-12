Некоторые пенсионеры не получат выплат в мае: кто подпадает под новый закон

В прошлом в мае каждого года ветеранам войны и жертвам нацистских преследований (кроме пенсий) выплачивали разовую денежную помощь. Но теперь она будет выплачиваться в День независимости Украины — 24 августа. Об этом говорится в соответствующем законе, недавно принятом Верховной Радой.
"Каждый год ко Дню Независимости Украины участникам боевых действий выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины", — говорится в тексте.
О том, каким в 2023 году будет размер выплат, пока неизвестно. По всей вероятности, говорят эксперты, сумму озвучат ближе к Дню Независимости.
К слову, в минувшем году ветеранам войны и жертвам нацистских преследований были выплачены такие деньги:
- инвалиды I группы в результате войны - 4421 грн;
- инвалиды II группы - 3906 грн;
- инвалиды III группы - 3391 грн;
- лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной - 4421 грн.;
- участники боевых действий - 1491 грн;
- члены семей погибших - 966 грн;
- участники войны - 612 грн.
Пенсии в Украине
Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.
По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.
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