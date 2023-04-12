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Некоторые пенсионеры не получат выплат в мае: кто подпадает под новый закон

Дмитрий Видоменко
12 апреля 2023, 08:56 обновлено 12 апреля, 09:00
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Ветераны войны и жертвы нацистских преследований в этом году получат традиционные выплаты не в мае, а 24 августа - День независимости Украины.
Купюры, пенсионеры
Часть пенсионеров не получит выплат в мае: когда их следует ждать / коллаж фото УНИАН

В прошлом в мае каждого года ветеранам войны и жертвам нацистских преследований (кроме пенсий) выплачивали разовую денежную помощь. Но теперь она будет выплачиваться в День независимости Украины — 24 августа. Об этом говорится в соответствующем законе, недавно принятом Верховной Радой.

"Каждый год ко Дню Независимости Украины участникам боевых действий выплачивается разовая денежная выплата в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины в пределах соответствующих бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины", — говорится в тексте.

О том, каким в 2023 году будет размер выплат, пока неизвестно. По всей вероятности, говорят эксперты, сумму озвучат ближе к Дню Независимости.

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К слову, в минувшем году ветеранам войны и жертвам нацистских преследований были выплачены такие деньги:

  • инвалиды I группы в результате войны - 4421 грн;
  • инвалиды II группы - 3906 грн;
  • инвалиды III группы - 3391 грн;
  • лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной - 4421 грн.;
  • участники боевых действий - 1491 грн;
  • члены семей погибших - 966 грн;
  • участники войны - 612 грн.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.

По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.

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