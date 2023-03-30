Некоторым пенсионерам выплатят денежную помощь: кто имеет на нее право

Как говорят эксперты, для оформления единоразовой выплаты в ЦНАП нужно приготовить специальный пакет документов.

Заявку на получение матпомощи можно подать в ЦНАП / коллаж УНИАН

В Ивано-Франковском регионе, равно как и в областном центре, дополнительные выплаты ко дню рождения могут получить пенсионеры, а также люди с инвалидностью I и II групп. Об этом сообщает портал "На пенсии".

Сообщается, что заявку на получение таких денег можно подать в ЦНАП по месту регистрации или на специализированном интернет-портале.

Для подачи заявки онлайн нужно:

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Зайти на сайт, выбрать категорию "Сервисы", а потом авторизоваться с помощью BankID.

Выбрать код услуги: для лиц от 70 лет — 63/95; для лиц с инвалидностью — 63/94.

Далее, для оформления единоразовой выплаты в ЦНАП нужно приготовить следующие документы:

Копию паспорта и идентификационного кода;

Копию справки ВПЛ, если обращается внутренне перемещенное лицо;

Реквизиты банковского счета, на которые будут перечисляться средства;

Копию справки от медкомиссии для лиц с инвалидностью.

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.

По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.

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