Некоторым пенсионерам выплатят денежную помощь: кто имеет на нее право

В Ивано-Франковском регионе, равно как и в областном центре, дополнительные выплаты ко дню рождения могут получить пенсионеры, а также люди с инвалидностью I и II групп. Об этом сообщает портал "На пенсии".
Сообщается, что заявку на получение таких денег можно подать в ЦНАП по месту регистрации или на специализированном интернет-портале.
Для подачи заявки онлайн нужно:
- Зайти на сайт, выбрать категорию "Сервисы", а потом авторизоваться с помощью BankID.
- Выбрать код услуги: для лиц от 70 лет — 63/95; для лиц с инвалидностью — 63/94.
Далее, для оформления единоразовой выплаты в ЦНАП нужно приготовить следующие документы:
- Копию паспорта и идентификационного кода;
- Копию справки ВПЛ, если обращается внутренне перемещенное лицо;
- Реквизиты банковского счета, на которые будут перечисляться средства;
- Копию справки от медкомиссии для лиц с инвалидностью.
Пенсии в Украине
Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.
Во время недавней индексации (с 1 марта нынешнего года) пенсий для некоторых категорий украинцев повышение состоялось чисто символическое – в районе 100 грн. В то время как в среднем повышение составило 587,41 грн.
По данным специалистов, минимальную прибавку к пенсии в размере 100 гривен получили около 900 тысяч украинцев.
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