Платежки украинцев по сравнению с прошлым годом выросли на 4 млрд

Коммунальные тарифы становятся неподъемными для все большего числа украинцев

В октябре этого года украинцам было начислено платежей за коммунальные услуги больше, чем в октябре 2019 года, сразу на четыре миллиарда.

Такая информация следует из экспресс-выпуска Госстата. Если в октябре 2019 года украинцам было начислено 7 млрд гривен в платежках ЖКХ, то год спустя – 11 млрд. Из них граждане заплатили 9 млрд, то есть 81,2%.

На конец октября этого года, отметили в Госстате, сумма задолженности населения

за поставку и распределение природного газа составила 22,4 млрд гривен;

за теплоэнергию и горячую воду - 16,7 млрд гривен;

за централизованное водоснабжение и водоотвод - 5,7 млрд гривен;

за управление многоквартирными домами - 5,1 млрд гривен;

за электроэнергию - 5,1 млрд гривен;

за вывоз мусора -1,1 млрд гривен.

"В октябре платёжка за услуги ЖКХ украинцев, которую Зеленский "снизил", стала больше на 4 миллиарда гривен, чем в октябре 2019. А за последние полгода - более чем на 20 миллиардов, чем за аналогичный период прошлого года. Долг за услуги ЖКХ только за октябрь увеличен на 2 миллиарда гривен.

Читайте такжеУкраинцев еще никогда не грабили так, как при ЗеленскомПосле этого цену на газ увеличили в 1,5 раза, с 1 января тарифы на распределение газа увеличивают на 80%, тарифы на воду - на 20%, тарифы на электроэнергию — в лучшем случае ликвидируют льготный тариф на первые 100 кВт, в худшем — поднимут в два раза. В кризис. Оставляют людей без работы и увеличивают платёжку ЖКХ", - прокомментировал сложившуюся ситуацию эксперт в сфере ЖКХ Александр Скубченко.

Он отметил, что сегодня государство не ведет контроль и надзор в сфере ЖКХ и не защищает потребителей.

"Услуги всё дороже, а качество их всё хуже. Всё — для воров, всё ради монополий. Осталось принять законопроект слуг народа по вышибанию долгов ЖКХ с населения и устроить в стране рэкет, отняв у людей последнее. Бедных Зеленский победил. Осталось добить нищих", - резюмировал эксперт.

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