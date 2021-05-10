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Разрушительные санкции: эксперт назвал гигантскую сумму потерь режима Путина

10 мая 2021, 05:27
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Санкции прервали приток инвестиций и кредитов в Россию.

Аслунд оценил санкционный удар по РФ
Западные санкции бьют по режиму Владимира Путина / Reuters

В связи с западными санкциями Россия ежегодно теряет 2,5–3% своего ВВП, заявил сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд.

Как подчеркнул он в комментарии Радио Свобода, главные потери не только от санкций, но и из-за того, что Россия не может взять больше кредитов.

"Неважно, кто берет кредит, частное или государственное предприятие – это Россия, которая берет иностранные кредиты. Этого не происходит". - пояснил эксперт.

По его данным, другие развивающиеся страны взяли на 30% больше кредитов, чем Россия.

"Это ресурсы, которые Россия потеряла. В то же время иностранные инвестиции практически прервались. Общая сумма, которую Россия потеряла в течение 7 лет, по нашим подсчетам, – 950 миллиардов долларов. Это много денег", - добавил Аслунд.

Санкции США против России:

  • Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
  • Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
  • Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
  • Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
  • Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
  • Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
  • США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.
новости России санкции против России
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