Разрушительные санкции: эксперт назвал гигантскую сумму потерь режима Путина

Санкции прервали приток инвестиций и кредитов в Россию.
В связи с западными санкциями Россия ежегодно теряет 2,5–3% своего ВВП, заявил сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд.
Как подчеркнул он в комментарии Радио Свобода, главные потери не только от санкций, но и из-за того, что Россия не может взять больше кредитов.
"Неважно, кто берет кредит, частное или государственное предприятие – это Россия, которая берет иностранные кредиты. Этого не происходит". - пояснил эксперт.
По его данным, другие развивающиеся страны взяли на 30% больше кредитов, чем Россия.
"Это ресурсы, которые Россия потеряла. В то же время иностранные инвестиции практически прервались. Общая сумма, которую Россия потеряла в течение 7 лет, по нашим подсчетам, – 950 миллиардов долларов. Это много денег", - добавил Аслунд.
Санкции США против России:
- Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
- Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
- Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
- Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
- Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
- Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
- США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.