Разрушительные санкции: эксперт назвал гигантскую сумму потерь режима Путина

Западные санкции бьют по режиму Владимира Путина / Reuters

В связи с западными санкциями Россия ежегодно теряет 2,5–3% своего ВВП, заявил сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Андерс Аслунд.

Как подчеркнул он в комментарии Радио Свобода, главные потери не только от санкций, но и из-за того, что Россия не может взять больше кредитов.

"Неважно, кто берет кредит, частное или государственное предприятие – это Россия, которая берет иностранные кредиты. Этого не происходит". - пояснил эксперт.

По его данным, другие развивающиеся страны взяли на 30% больше кредитов, чем Россия.

"Это ресурсы, которые Россия потеряла. В то же время иностранные инвестиции практически прервались. Общая сумма, которую Россия потеряла в течение 7 лет, по нашим подсчетам, – 950 миллиардов долларов. Это много денег", - добавил Аслунд.

Санкции США против России: