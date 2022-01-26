С 1 февраля в супермаркетах резко подорожают пакеты: сколько заплатим

Платные пакеты / УНИАН, pixabay

С 1 февраля в украинских супермаркетах обязаны продавать пластиковые пакеты по ценам не ниже 2 грн. Сейчас супермаркеты предоставляют покупателям пакеты по 10-12 копеек, то есть цены вырастут в несколько десятков раз.

Новшество предусмотрено законом об ограничении обращения пластиковых пакетов (1489-IX). Бесплатное распространение пакетиков запрещено еще с 10 декабря, но пока что магазины сами устанавливают их стоимость.

Минимальные цены на полиэтиленовые пакеты определил Кабинет министров.

Супермаркеты имеют право продавать пакеты дороже, но не дешевле, чем по таким ценам:

2 грн – за пакет без ручек и боковых складок;

2,5 грн – за пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3 грн – за пакет с ручками и боковыми складками.

Речь идет о пакетах со стенками толще 50 мкм. Более тонкие обычные и оксоразлагаемые пластиковые пакеты (толщиной до 50 мкм) полностью запретят с 10 марта 2022 года.

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Кроме того, запрет не распространяется на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Они могут бесплатно использоваться в качестве первичной упаковки до 1 января 2023 года.

Как подсчитали в Министерстве экономики, сейчас только один человек за год использует в среднем 500 пакетов.

Следующим шагом может стать подорожание пластиковых бутылок.

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Платные пакеты в Украине

Напомним, с 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов в Украине уже нет. Приобрести их можно только за деньги.

С 1 января 2023 года в Украине все пластиковые пакеты запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов.

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение – от 3400 до 8500 гривен.

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