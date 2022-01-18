УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине резко подорожают пластиковые пакеты в супермаркетах

18 января 2022, 23:04

Запрет на бесплатные одноразовые пакеты уже действуют в Украине.

пакет, пластик
пакет, пластик / УНИАН

В Украине с 1 февраля 2022-го начнут действовать минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Соответствующее решение уже утвердил Кабинет министров.

Как сообщается на сайте Министерства экономики, таким образом планируют стимулировать украинцев использовать многоразовые экологические сумки. За год в среднем украинец использует 500 пакетов.

Какие минимальные цены установили:

  • 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;
  • 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
  • 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Речь идет о пакетах со стенками толще 50 мкм. Уточняется, что они предназначены для упаковки и транспортировки товаров. Более тонкие обычные и оксоразлагаемые пластиковые пакеты (толщиной до 50 мкм) полностью запретят с 10 марта 2022 года.

Отметим, что запрет на бесплатные одноразовые пакеты уже действуют в Украине. Однако некоторые супермаркеты установили цены в размере всего несколько копеек. Постепенно такие пакетики полностью запретят. Такие ограничения уже действуют в некоторых странах ЕС.

Реклама

Следующим шагом может стать подорожание пластиковых бутылок. К примеру, в развитых странах Европы уже взымают отдельную плату за напитки в пластиковой таре.

Платные пакеты в Украине

Напомним, с 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов в Украине уже нет. Приобрести их можно только за деньги.

С марта 2022 года в Украине будут допускать только биоразлагаемые пакеты, а сверхтонкие полиэтиленовые разрешаются только как производственная упаковка (шириной до 22,5 см, глубиной – до 34,5 см, длиной – до 45 см вместе с ручками).

Читайте такжеПлатные пакеты могут позволить не все: киевлянка купила мороженого хека и унесла его в руках

С 1 января 2023 года в Украине все пластиковые пакеты запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов.

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение – от 3400 до 8500 гривен.

Читайте также:

viber
штраф новости Украины пакеты
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине резко подорожают пластиковые пакеты в супермаркетах». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Самый красивый френч маникюр 2022, который растопит даже самое холодное сердцеСамый красивый френч маникюр 2022, который растопит даже самое холодное сердце 4 гениальных способа использования кожуры от апельсина4 гениальных способа использования кожуры от апельсина Финансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгахФинансовый гороскоп на неделю 17-23 января: Ракам – недруги, Девам – знаки судьбы, Козерогам – удача в деньгах В АТБ предупредили о возможном исчезновении продуктов - причинаВ АТБ предупредили о возможном исчезновении продуктов - причина Какое масло может продлить жизнь - комментарий ученыхКакое масло может продлить жизнь - комментарий ученых
23:24

Мощная атака хакеров на госсайты: выяснились новые подробности

23:04

В Украине резко подорожают пластиковые пакеты в супермаркетахВидео

22:45

Трагедия под Черкассами: в холодильной камере нашли тела работников

22:10

"Кошмарят": боксер Усик поведал о своих поездках в оккупированный Крым

21:54

"Несколько лет встречалась с убийцей": под Тернополем мужчина жестоко зарезал девушкуВидео

Реклама
21:30

Население Украины вновь сократилось: свежие данные Госстата

21:25

Россия может в любой момент напасть на Украину - Белый домВидео

20:53

Под Киевом продают замок в готическом стиле: ему никогда не потребуется ремонт - фотоФотоВидео

20:44

Изнасиловал и зверски избивал: в Ивано-Франковской области рецидивист жестоко убил 9-летнюю девочкуВидео

20:37

Совет да любовь: названы лучшие пары по знаку зодиакаВидео

20:36

Воспитательнице сада грозят проблемы из-за фейкового COVID-сертификата

19:58

В центре Киева продают квартиру-палаццо за 1 млн долларов - в сети ее раскритиковалиФотоВидео

19:50

СП-2 станет яблоком раздора между США и ФРГ: Берлин не решится ударить по трубе Газпрома – BloombergВидео

19:49

Крещение на Донбассе: оккупанты готовят провокационный обстрел верующихВидео

19:31

Страшный пожар на Черниговщине: погибли трое детей пяти и четырех летВидео

19:30

Жестоко избивали и угрожали закопать: под Запорожьем случилась трагедия с 14-летним подросткомВидео

19:29

МИД об агрессии России: украинцы побеждают, когда "держат голову холодной"Видео

19:22

Россия ставит ультиматум, а Запад не спешит с ответным ударом: чем опасна ситуация для Украинымнение

19:12

Прогноз магнитных бурь на февраль 2022: когда нужно позаботиться о давленииВидео

19:11

Муж Маши Ефросининой подрался ради нее с 12 огромными мужчинамиВидео

Реклама
19:07

Гороскоп на завтра, 19 января 2022: Близнецам – соперники, Весам – искушения, Козерогам – врагиВидео

18:53

Фермер из Закарпатья по всему миру купил сотню оленей, чтобы пополнить фауну леса КарпатВидео

18:52

Давление на Украину и реализация "Минска" по Донбассу: в России разразились требованием к СШАВидео

18:43

Германия не будет поставлять оружие Украине: Шольц намерен остановить РФ с помощью дипломатииВидео

18:19

Цены на газ в Украине убивают стеклянную отрасль - 12 тысяч человек под угрозой безработицыВидео

18:11

На голливудскую актрису напал медведь на съемочной площадке

18:07

Люди боялись подойти: в Черновцах посреди улицы нашли настоящего питонаВидео

18:07

Денежная удача и дом полная чаша: топ-4 знака, которые в год Тигра не будут ни в чем себе отказыватьВидео

17:44

Украинский шоумен Анатолий Анатолич стал жертвой американских бездомных

17:40

Украина и НАТО – участники переговоров по безопасности: США назвали условие РоссииВидео

17:31

"Я - обычный, а ты - конкретный": Гордон и Комаровский обменялись комплиментамиВидео

17:19

Как убрать жировик на лице в домашних условиях и у косметолога

17:09

Комаровский назвал лекарства, которые должны быть в домашней аптечке

17:06

Погода совсем никуда: диспетчеры разворачивают самолеты из Киева во Львов

17:02

Британия доставила вооружение в Украину в обход Германии: в МИД разъяснили неразберихуВидео

16:59

72-летнюю Аллу Пугачеву жестоко раскритиковали за неудачное сэлфи

16:42

Приметы на 20 января: что нельзя делать в день Иоанна и как не попасть в бедуВидео

16:31

Moderna разрабатывает единую вакцину от гриппа и COVID-19: когда она появитсяВидео

16:29

"Готовы к серьезному диалогу": Германия призвала РФ забрать войска от украинской границыВидео

16:26

Оставила ребенка в горах мусора: в Запорожье умер младенец, которого мать бросила в гостях

Реклама
16:10

Кармические узлы меняют знак на полтора года: Львам - успех в карьере, Весам - большие деньги, Козерогам - любовьВидео

16:07

"Инфекция не исчезнет": в Pfizer рассказали, что и когда вернет мир к прежней жизниВидео

16:00

В Украине взлетели цены на топливоВидео

15:54

"Птицеводство под угрозой коллапса": украинцам рассказали, что будет с ценами на куриное мясоВидео

15:39

Какое масло может продлить жизнь - комментарий ученых

15:19

Alyona Alyona обнажила грудь и рассказала об опасностях онкологических заболеваний

15:14

Насморк, головная боль и усталость: в Минздраве назвали симптомы коронавируса ОмикронВидео

14:51

Гадания на Крещение 2022: на судьбу, исполнение желаний и суженого

14:43

Оккупированный Донбасс приближается к России: в ЕС бьют тревогу из-за ситуации с "ЛДНР"Видео

14:37

Блинкен летит в Украину на встречу с Зеленским: в Госдепе обнародовали цель визитаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять