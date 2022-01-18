В Украине резко подорожают пластиковые пакеты в супермаркетах

пакет, пластик / УНИАН

В Украине с 1 февраля 2022-го начнут действовать минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Соответствующее решение уже утвердил Кабинет министров.

Как сообщается на сайте Министерства экономики, таким образом планируют стимулировать украинцев использовать многоразовые экологические сумки. За год в среднем украинец использует 500 пакетов.

Какие минимальные цены установили:

2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.

Речь идет о пакетах со стенками толще 50 мкм. Уточняется, что они предназначены для упаковки и транспортировки товаров. Более тонкие обычные и оксоразлагаемые пластиковые пакеты (толщиной до 50 мкм) полностью запретят с 10 марта 2022 года.

Отметим, что запрет на бесплатные одноразовые пакеты уже действуют в Украине. Однако некоторые супермаркеты установили цены в размере всего несколько копеек. Постепенно такие пакетики полностью запретят. Такие ограничения уже действуют в некоторых странах ЕС.

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Следующим шагом может стать подорожание пластиковых бутылок. К примеру, в развитых странах Европы уже взымают отдельную плату за напитки в пластиковой таре.

Платные пакеты в Украине

Напомним, с 10 декабря бесплатных одноразовых пакетов в Украине уже нет. Приобрести их можно только за деньги.

С марта 2022 года в Украине будут допускать только биоразлагаемые пакеты, а сверхтонкие полиэтиленовые разрешаются только как производственная упаковка (шириной до 22,5 см, глубиной – до 34,5 см, длиной – до 45 см вместе с ручками).

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С 1 января 2023 года в Украине все пластиковые пакеты запрещены. К использованию разрешены только пакеты из биоразлагаемых материалов.

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение – от 3400 до 8500 гривен.

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