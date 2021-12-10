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Бесплатно теперь нельзя: в Украине магазины начали продавать тонкие пакеты для продуктов

10 декабря 2021, 13:09
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Магазины установили на тонкие пакеты цену от 9 до 50 копеек за штуку.

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Пакеты для продуктов теперь нельзя взять в магазине бесплатно / УНИАН

В Украине с сегодняшнего дня, 10 декабря, магазины обязаны продавать тонкие пластиковые пакеты для расфасовки продуктов, а не давать их бесплатно. Вступил в силу закон, который призван ограничить оборот пластиковых пакетов на территории государства.

По состоянию на утро этого дня в магазинах компании "Novus Украина" и сети "АТБ" уже разместили на кассах объявления, что покупатели в соответствии с новым законом могут принимать пакеты только на платной основе, пишут "Украинские новости".

Отмечается, что цены на пакеты в разных магазинах неодинаковы. Так в Novus такой пакет для сыпучих товаров можно приобрести за 10 копеек/штука, а пакеты для рыбы – 50 копеек/штука. В "АТБ" полиэтиленовый пакет с ручками стоит 12 копеек/штука, без ручек – 9 копеек/штука.

В обоих магазинах пакеты по-прежнему свободно расположены в зале.

Детали закона о запрете пластиковых пакетов

Напомним, отныне бесплатно распространять тонкие пластиковые пакеты в магазинах запрещено по закону Украины "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины". Теперь распространение пластиковых пакетов осуществляется на платной основе.

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Согласно рекомендациям Кабмина Украины, минимальные розничные цены на пластиковые пакеты могут составлять:

  • 2,00 гривны – без ручек (без боковых складок);
  • 2,50 гривны – без ручек (с боковыми складками); с ручками (без боковых складок);
  • 3,00 гривны – с ручками (с боковыми складками).

Запрет на пластиковые пакеты будет внедряться в три этапа. С 10 декабря тонкие пакеты можно приобрести в магазинах только за деньги, причем цены должно определять правительство. Начиная с марта 2022 года стартует второй этап – с тех пор будет запрещено распространять пакеты до 50 микрометров. С 1 января 2023 года начнется третий этап – все пакеты до 50 микрометров будет запрещено использовать.

За нарушение закона предусмотрены штрафы от 1700 до 3400 гривен, а за повторное нарушение – от 3400 до 8500 гривен.

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