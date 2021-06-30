С 1 июля в Украине вырастет пособие по безработице: кто получит больше

Увеличится только максимальный размер выплат. "Минималка" по безработице останется прежней / 4rooms

В Украине с 1 июля повышается прожиточный минимум. Изменения вступают в силу исходя из закона о госбюджете на текущий год. В связи с этим, увеличивается максимальный размер пособия по безработице.

Как сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич в интервью НВ Бизнес, прожиточный минимум на сегодняшний день составляет 2270 грн. С 1 июля для трудоспособных граждан он увеличится до 2379 грн. Таким образом, те, кто поучает максимальную помощь по безработице, с 1 июля получат не 9080грн, а 9516 грн.

Однако минимальный размер пособия по безработице с 1 июля останется прежним. В карантинный период эта сумма соствляет 1000 грн, до карантина - 650 грн.

Отметим, по данным КГЦЗ, в столице насчитывается порядка 12,8 тыс. безработных, которые в среднем получают по 6619 грн в месяц.

Читайте такжеПособие по безработице: как его получить и какие проблемы могут ждатьКакие нормы прожиточного минимума начнут действуют в Украине с 1 июля

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Общий - 2294 гривен

Дети до 6 лет - 2013 гривен

Дети в возрасте от 6 до 18 лет - 2510 гривен

Трудоспособные граждане - 2379 гривен

Лица, которые утратили работоспособность - 1854 гривен

Когда будет следующее повышение прожиточного минимума в Украине

Рост ПМ запланирован на 1 декабря. С того времени суммы будут такими: