С 1 июля в Украине вырастет пособие по безработице: кто получит больше

Повышение данной помощи следует за повышением прожиточного минимума, который также увеличится с завтрашнего дня.
В Украине с 1 июля повышается прожиточный минимум. Изменения вступают в силу исходя из закона о госбюджете на текущий год. В связи с этим, увеличивается максимальный размер пособия по безработице.
Как сообщил директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич в интервью НВ Бизнес, прожиточный минимум на сегодняшний день составляет 2270 грн. С 1 июля для трудоспособных граждан он увеличится до 2379 грн. Таким образом, те, кто поучает максимальную помощь по безработице, с 1 июля получат не 9080грн, а 9516 грн.
Однако минимальный размер пособия по безработице с 1 июля останется прежним. В карантинный период эта сумма соствляет 1000 грн, до карантина - 650 грн.
Отметим, по данным КГЦЗ, в столице насчитывается порядка 12,8 тыс. безработных, которые в среднем получают по 6619 грн в месяц.
Читайте такжеПособие по безработице: как его получить и какие проблемы могут ждатьКакие нормы прожиточного минимума начнут действуют в Украине с 1 июля
- Общий - 2294 гривен
- Дети до 6 лет - 2013 гривен
- Дети в возрасте от 6 до 18 лет - 2510 гривен
- Трудоспособные граждане - 2379 гривен
- Лица, которые утратили работоспособность - 1854 гривен
Когда будет следующее повышение прожиточного минимума в Украине
Рост ПМ запланирован на 1 декабря. С того времени суммы будут такими:
- Общий - 2393 гривен
- Дети до 6 лет - 2100 гривен
- Дети в возрасте от 6 до 18 лет - 2618 гривен
- Трудоспособные граждане - 2481 гривен
- Лица, которые утратили работоспособность - 1934 гривен.