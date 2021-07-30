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Стоимость подсолнечного масла бьет рекорды: украинцев предупредили о новом взлете цен

30 июля 2021, 08:57

В Европе масло украинского производства значительно дешевле.

масло
В Украине подорожало подсолнечное масло / УНИАН

В Украине резко подскочила стоимость подсолнечного масла отечественного производства. На украинских прилавках оно стоит дороже чем масло, которое отвезли на экспорт в другие страны.

При этом отечественные предприятия производят более 5,5 миллиона тонн подсолнечного масла. Украинцы потребляют меньше десятой части от этого продукта, пишет Сегодня.

В украинских магазинах масло стоит сегодня от 66 гривен за 850 граммов до 72 гривен за 900 граммов, пол-литра обойдется украинскому покупателю в 40 гривен. Но уже осенью цена на продукт может подскочить до 100 гривен за литр.

В Европе масло украинского производства дешевле: в Бельгии — 1 евро 29 центов, в Германии — 1 евро 39 центов. То есть примерно 44 гривны за литр.

Эксперты уверены, что цена завышена искусственно. Экономист Олег Пендзин считает, что речь идет о картельном сговоре из-за того, что внутри страны конкуренции нет. Нужно обращаться Антимонопольный комитет.

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Аграрий Леонид Кирута считает, что цена на продукт не должна превышать 25 гривен.

"Если это мощное хорошее перерабатывающее предприятие, с одной тонны подсолнечника оно имеет около 400 литров масла на выходе. В прошлом году мы имели почти 1000 тонн. Считайте 400 тонн масла. Я не могу сказать, что оно 40 гривен должно стоить литр. Мое видение – 25-30 гривен, не более", – говорит руководитель фермерского хозяйства.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские магазины в три дорога продают подсолнечное масло отечественного производства. В то же время, наш продукт за рубежом уходит в разы дешевле. В частности, самая низкая цена на подсолнечное масло в Украине - 43 грн. Но это за пол литра.

Также, ранее Главред писал, что более половины сливочного масла, которое продают в Украине, являются фальсификатом.

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