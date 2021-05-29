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Топливный удар от режима Лукашенко: эксперт объяснил, чего ждать украинцам

29 мая 2021, 10:38

Прекращение поставок бензина А-95 из Беларуси может привести к тому, что топливо на автозаправках подорожает, считает Леонид Косянчук.

Бензин
Дефицита бензина в Украине не будет, однако цены на АЗС могут вырасти - эксперт / УНИАН

Ограничение поставок бензина марки А-95 из Беларуси может быть временным явлением, однако подобная ситуация наверняка обернется повышением цен на топливо на автозаправках. Решение Минска обусловлено либо проблемами на белорусском топливном рынке, либо сложными политическими отношениями РБ и Украины. При худшем сценарии дефицит топлива на украинском рынке вряд ли произойдет, однако резкий изменения непременно отразятся на ценах на бензин. Об этом заявил президент Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины", бизнесмен нефтегазовой сферы Леонид Косянчук.

В своей колонке для Главреда эксперт пишет, что приостановка поставок бензина марки А-95 из Беларуси может быть временной мерой, которая при этом рискует привести к повышению цен на автозаправках. Причиной такого решения белорусов может быть несколько: ремонт Мозырского НПЗ, разбирательства КГБ и Нафтаном и Мозырским НПЗ по поводу недоплаты в бюджет за продажу топлива в Украину или же поддержка Киевом санкций ЕС в отношении белорусской республики.

Для Беларуси украинский рынок является очень важным. Не исключено, что Минск может поставить Киеву условие подписания новых контрактов на поставки бензина, но уже без скидок.

"Нефтепереработка – это огромная часть бюджета Беларуси, и Украина для них является премиальным рынком. Фактически, эти проблемы тянутся еще с прошлой недели – уже тогда Беларусь ограничила поставки по терм-контрактам до 30% от заявленных в них объемах. А сейчас, по-видимому, остановили их вовсе на время расследования. В связи с этим не исключено, что в будущем Украину заставят переподписать эти контракты без учёта скидок", - считает Косянчук.

По его словам, для Украины не станет трагедией отказ Беларуси от поставок топлива, поскольку при любых раскладах можно будет найти альтернативного поставщика. Однако в таком случае рынку грозят резкие изменения – спотовая цена поставки топлива из этих стран является более высокой.Читайте такжеОбойтись без сябров: проживет ли Украина без поставок белорусского топлива

"Я не думаю, что дойдет до дефицита - по крайней мере, на ближайшие две недели топлива будет достаточно. И потом, если рынок не регулировать вручную, то он с этим и сам справляется. И если будет нехватка, то поставщики бензин найдут - свято место пусто не бывает. Заменить есть чем и откуда - Украина, помимо России и Беларуси, также получала топливо из Польши, Греции, Турции, Израиля. Но есть одно "но" - спотовая цена при поставке из этих стран всегда выше", - считает эксперт.

Также он добавил, что сложности для украинского топливного рынка при подобном сценарии все равно будут: экстремальная перестройка рынка всегда приводит к скачкам цен, а заплатит за это потребитель.

"Так или иначе, текущая ситуация грозит сложностями для рынка, ведь какое-то время ему придется работать в экстремальном режиме перестройки. А это всегда провоцирует рост цен. В том числе, и на заправках, и потому платить за все это придется потребителю", - подчеркнул Леонид Косянчук.

Приостановка поставок бензина А-95 из Беларуси в Украину

  • 28 мая появилась информация о том, что Беларусь решила приостановки поставки бензина марки А-95 в Украину. Переговоры продолжаются, а окончательное прекращение топлива должно произойти в июне. Глава консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн напомнил, что белорусский бензин данной марки занимает 50% украинского рынка, и теперь Украине придется импортировать топливо по морю.
  • Замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка объяснил, что такие новости связаны с технологическими процессами на производстве в Беларуси и вряд ли отразятся на перспективах импорта бензина из республики. При этом он сказал, что Киев будет усиливать политику по диверсификации поставок.

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