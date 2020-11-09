Турция отказалась от закупок украинской продукции Мотор Сич

Новости Украины - Турция отказалась от закупок продукции Мотор Сич / na.mil.gov.ua

В Турции решили не использовать двигатели украинского производителя Мотор Сич в производстве своих военных ударных беспилотников Bayraktar ТВ2.

Как сообщил международный информационный портал об оборонной и аэрокосмической промышленности Global Defense Corp., на турецких беспилотниках будут стоять турецкие двигатели. Причем Анкара уже готова запустить их в массовое производство.

Отметим, что на Турцию сейчас оказывается международное давление: ряд стран ввели эмбарго на поставки для турецкой стороны военных технологических решений.

В частности, Канада прекратила выдачу разрешений на экспорт вооружений для Турции. В Оттаве свое решение объяснили тем, что Анкара может использовать данные технологии в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, США начали блокировать экспорт двигателей Honeywell.

Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе: