Турция отказалась от закупок украинской продукции Мотор Сич

На турецких беспилотниках будут стоять турецкие двигатели.
В Турции решили не использовать двигатели украинского производителя Мотор Сич в производстве своих военных ударных беспилотников Bayraktar ТВ2.
Как сообщил международный информационный портал об оборонной и аэрокосмической промышленности Global Defense Corp., на турецких беспилотниках будут стоять турецкие двигатели. Причем Анкара уже готова запустить их в массовое производство.
Отметим, что на Турцию сейчас оказывается международное давление: ряд стран ввели эмбарго на поставки для турецкой стороны военных технологических решений.
В частности, Канада прекратила выдачу разрешений на экспорт вооружений для Турции. В Оттаве свое решение объяснили тем, что Анкара может использовать данные технологии в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном. Кроме того, США начали блокировать экспорт двигателей Honeywell.
Позиция Турции по конфликту в Нагорном Карабахе:
- Президент Турции Реджеп Эрдоган ранее поддержал военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и призвал США, Россию и Францию вернуть оккупированную Арменией территорию Баку.
- Ранее Эрдоган предложил Путину новое решение по конфликту в Карабахе. Информация о новом предложении президента Турции ушла в СМИ из турецких дипломатических кругов.
- 28 октября в ходе своего выступления в турецком парламенте Эрдоган призвал Россию к совместному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он призвал Путина провести переговоры с премьер-министром Армении Пашиняном, а сам выразил готовность переговорить с президентом Азербайджана Алиевым.
- Армянский премьер Никол Пашинян выступает против участия Турции в переговорном процессе и обвиняет Анкару в переброске боевиков из Сирии в зону нагорно-карабахского вооруженного противостояния.