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"У нас форс-мажор": эксперт объяснил, к чему приведет дальнейшая выплата госдолга Украиной

21 мая 2022, 16:28

Украина должна требовать проводить процедуру списания внешнего долга, уверен Тарас Загородний.

Эксперт объяснил, к чему приведет дальнейшая выплата госдолга Украины/ УНИАН

Дефолта в Украине по социальным выплатам пока не будет, но они будут сокращаться.

В чате на Главреде политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что сейчас в Украине есть проблема посерьезней - это безработица.

"Какие-то выплаты сократят, но какие-то минималки все равно будут выплачивать. В Украине сейчас гораздо острее стоит проблема, связанная с растущим количеством безработных", - отметил эксперт.

По его словам, вопрос нашего госдолга - очень интересный.

"Как ни странно, тема списания украинского долга больше продвигается на Западе, чем у нас в стране. Не понимаю позицию нашего Министерства финансов и других, которые требуют, чтобы мы не проводили реструктуризацию долгов либо их списание. Украина может и имеет право этого требовать – у нас форс-мажор", - считает Загородний.

Он напомнил, что в Конгрессе США уже зарегистрирован законопроект, который позволяет проводить процедуру списания долга Украины.

Читайте также"Мы открыты для всего, что поможет украинцам": в США ответили, могут ли списать долги Киеву"Мы должны воспользоваться этой возможностью. Оснований для этого у нас достаточно", - подытожил эксперт.

Напомним, в Министерстве соцполитики решили до конца войны в Украине в автоматическом режиме продлить выплату всех пособий ‒ как социальных пособий, так и субсидий.

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