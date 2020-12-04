Украинцам грозит новое подорожание коммуналки: эксперт назвал причину

В Украине изменятся тарифы на коммуналку / УНИАН

В Украине возможно новое подорожание коммунальных услуг, заявил эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

В эфире канала Украина 24 он напомнил о том, что в платежках украинцев появится новая статья расходов - абонплата за коммунальные услуги.

Он пояснил, что общая сумма платежей за содержание дома и придомовой территории не должна увеличиваться, поскольку в платежке просто отдельно выделят разные статьи расходов.

Введение абонплаты: в чем подвох

"Платежка должна быть одна, просто в ней должно быть четко распределено, куда идут средства. Это было бы правильно. Но, как показывает опыт, введение абонентской платы не уменьшит стоимость содержания дома и придомовой территории, а просто еще добавит. А должно было просто в рамках существующего перераспределиться", - рассказал эксперт.

Как он отметил, поставщик услуг под видом разделения платежей может увеличить цену, объясняя, что надо обслуживать внутренние сети.

"Если есть контроль жителей над расходами, то не должна измениться общая платежка. Но как правило монополисты используют это, чтобы увеличить средства, которые они берут с граждан", - добавил Голубенко.

Изменение тарифов: кого коснется

Эксперт подчеркнул, что в первую очередь нововведение почувствуют жители домов, где нет ОСМД.

"Это касается того случая, когда есть прямые договоры на поставку услуги, например водоснабжения или водоотведения, с квартирами, и в содержание дома и придомовой территории не заложен тариф на содержание этих сетей внутри дома. ОСМД как правило закладывает непосредственно стоимость услуг по содержанию сетей в составляющую тарифа на содержание дома и придомовой территории. ЖЭКи, как правило, не закладывают", - пояснил он.

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