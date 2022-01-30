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Украинцам светят "талоны на еду": эксперт объяснила промах властей

30 января 2022, 01:45
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На реализацию программы нужно 50−60 млрд грн из бюджета, считает Елена Баженова.

супермаркет, продукты, магазин
/ УНИАН

Вероятность введения программы с "продуктовыми чеками" в Украине до конца этого года достаточно высока, заявила профессор экономического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Елена Баженова.

На реализацию программы нужно 50−60 млрд грн из бюджета, подчеркнула она в комментарии Finance.ua.

Эксперт считает, что размер необходимого финансирования во многом будет зависеть от критерия, по которому будут определяться те, кто нуждается в пособии, и от размера самого пособия. Поэтому пока точно оценивать объем необходимых средств довольно сложно.

По ее мнению, найти в бюджете деньги на программу продуктовых чеков – вполне реально.

"Мы это уже видели в случае с тысячей для вакцинированных. Тем более расширение производства и реализации пищевой продукции будет способствовать росту поступлений в госбюджет. В то же время растущая инфляция будет способствовать расширению доходной части бюджета", — объясняет провессор экономики.

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Баженова добавила, что реализация программы через приложение Дія нереалистична, поскольку как раз те, кто нуждается в пособии, не имеют возможности воспользоваться смартфоном для получения этих средств.

Читайте также"Талоны на еду": украинцам назвали стоимость продуктовых чеков

Ранее эксперты прогнозировали, что в Украине продолжит дорожать хлеб - стоимость продукта будет увеличиваться примерно на 1,5% в месяц. Также в стране вырастут цены на сахар. Подорожает также подсолнечное масло и куриные яйца.

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