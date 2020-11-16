Украинцев лишат спецпенсий: кто утратит право на выплаты с 2021 года

Украинцев лишат спецпенсий: кто утратит право на выплаты / УНИАН

С началом 2021 года 60-летние украинцы, которые не заработали необходимый трудовой стаж, не смогут получать специальную социальную выплату, доступную им на данный момент.

Такая информация содержится в постановлении Кабмина №1098, которое было принято в пакете с пенсионной реформой 2017-го ‒ для того, чтобы создать переходной, более мягкий период внедрения новых правил.

Как говорят эксперты, сейчас право на специальную пенсию имеют те украинцы, кому не хватает трудового стажа. Дело в том, что в Украине для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, в 2020-м нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если у человека есть от 17 до 27 лет стажа, то ему придется работать до 63 лет, а если от 15 до 17 лет — то 65 лет.

Однако, если у человека имеется 15 лет стажа, но его не хватает, чтобы с 60 лет получать пенсию, то он имеет право на социальную выплату. Но с января 2021 года украинцы без стажа рискуют остаться и без этой помощи.

Эксперты утверждают, что размер социальной пенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть у людей и прожиточным минимум для нетрудоспособных. В настоящее время эта сумма 1712 гривен. В случае же, если бюджет семьи не покрывает указанную цифру, то разницу доплачивают из госказны.

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