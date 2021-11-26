УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Украинцев предупредили о резком росте цен на сливочное масло

26 ноября 2021, 10:18
Прослушать новость
Остановить

Цены на сливочное масло в Украине уже самые высокие за последние годы.

сливочное масло
Сливочное масло в Украине может подорожать на 15% - эксперт / Фото pixaby

До конца года цены на сливочное масло в Украине могут вырасти еще на 15%. Такая тенденция связана с мировым подорожанием масла и реакцией украинского рынка на изменения. Об этом заявил директор компании Infagro Василий Винтоняк.

Как рассказал эксперт Delo.ua, сегодня цены на сливочное масло самые высокие за последние годы. Подобная тенденция связана с тем, что в мире фиксируется рост стоимости сырья по причине рекордных цен на природный газ. Также цены на сливочное масло высокие из-за роста спроса на сырье со стороны трейдеров. Впрочем, цена конечного продукта в Украине растет не так быстро, как на остальных рынках.

Сейчас уровень экспорта и импорта практически одинаковый – около 10 тысяч тонн отправляется на экспорт, и примерно столько же импортируется. По итогам этого года показатели продажи масла за границу могут вырасти до 11 тысяч тонн.

"Несколько лет назад мы экспортировали масло в ЕС, но сейчас преимущественно продаем в постсоветские страны, как Казахстан, Армения, Молдова, Грузия. Три года назад Украина экспортировала до 30 тысяч тонн за год, но сейчас у нас уже нет таких объемов молока, чтобы произвести столько масла и продать его", - добавил Винтоняк.

Также эксперт подчеркнул, что импортируется масло в основном из Польши. Причем себестоимость польского сырья после растаможки выше – более 200 гривен за килограмм – чем в Украине (180 гривен за килограмм). По этой причине иностранным экспортерам невыгодно завозить сырье в нашу страну.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что цены на сливочное масло в Украине могут вырасти из-за ситуации на мировом рынке. В мире за последний месяц стоимость масла выросла примерно на 30%. При этом повышение цен на масло за последние годы на украинском рынке объясняют также высоким спросом на сырье, которое в стране стали значительно меньше производить.

Главред рекомендует:

viber
цены на продукты новости Украины сливочное масло
Сейчас вы просматриваете новость «Украинцев предупредили о резком росте цен на сливочное масло». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Как навести идеальную чистоту в доме: 10 секретов правильной уборкиКак навести идеальную чистоту в доме: 10 секретов правильной уборки Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021Крутой вираж судьбы и удача в конце: о чем предупреждает Скорпионов гороскоп на декабрь 2021 Гороскоп на сегодня 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встречаГороскоп на сегодня 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встреча Артур Логай рассказал, кем была мать его внебрачного сына ГерманаАртур Логай рассказал, кем была мать его внебрачного сына Германа Мокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первойМокрый снег и морозы накроют 8 областей: куда стихия ударит первой
10:43

Мир наизнанку. Эквадор: Дмитрий Комаров расскажет драматичную историю про первый контакт с ваорани

10:37

Черная пятница 2021 в Украине: как обезопасить свои покупки

10:26

В Украине дети могут получить COVID-сертификат в "Дии": как это сделатьВидео

10:23

К чему снится свадьба: толкование известных сонников

10:21

В Украине резко подорожал важный продукт из борщевого набора

Реклама
10:18

Украинцев предупредили о резком росте цен на сливочное маслоВидео

10:15

Черная пятница 2021: как не покупать лишнего в день распродаж - советы шопоголикам

10:12

Школьники устроили побоище под ЧерновцамиВидео

09:49

Доллар дорожает уже 5 дней подряд и достиг психологической отметки: что ждать украинцам дальшеВидео

09:34

Кот Микки из Житомира попал в Книгу рекордов Украины: чем он знаменит

09:19

Час "Ч" для Зеленского: что определит его судьбу и дальнейшие рейтингимнение

08:48

"Ты наглая тварь": скандал между женами Павлика вспыхнул с новой силой, не смолчал и певец

08:30

Коронавирус в Украине 26 ноября: 16 тыс. новых COVID-случаев и более 600 смертейВидео

08:11

Гороскоп на сегодня 26 ноября 2021: Близнецам – козни недругов, Львам – судьбоносная встречаВидео

08:05

Накроет, как шторм: врач спрогнозировал новую вспышку COVID-19 после нового года

08:00

Цены на газ для населения вырастут на 200%, спасти ситуацию уже не удастся: эксперт объяснил, почемуВидео

07:58

Что категорически нельзя делать в доме: ТОП-3 страшных ошибокВидео

07:28

На Львовщине женщине продали в магазине конфеты с червями

07:08

Злата Огневич прикрыла голую грудь тоненьким поясом и нежно ласкала себя руками: пикантные фото

06:41

Смертельное ДТП под Харьковом: в прокуратуре раскрыли подробности страшной аварии с фуройВидео

Реклама
06:33

Напрасные мечты кремлевских идеологов о расширении: почему распад России вероятнее, чем кажетсямнение

05:45

Во сколько обойдется новогодний стол 2022: цена удивитВидео

05:40

Самый вкусный теплый салат с беконом: готовить всего 5 минутВидео

05:25

Орхидеи будут цвести круглый год: как приготовить домашнее удобрение из двух простых ингредиентовВидео

05:23

Виталий Портников. Россия превращает Крым в плацдарм для наступления на УкраинуВидеоблоги

04:50

Врач пояснил, чем нужно утолять жажду зимой

04:38

Почему нельзя долго хранить воду в бутылке из пластика - ответ эксперта

03:43

Сердце и COVID-19: как вирус "бьет" по человеческому "мотору"Видео

03:40

Лунный гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Тельцам – сложный выбор, Стрельцам – опасностьВидео

03:03

Драки все же были: Слава Каминская рассказала, как она с Викторией Смеюхой выбила зуб визажистуВидео

02:48

Как подготовить ребенка к вакцинации: действенные советы Минздрава

02:16

Ученые нашли заметный на руках новый признак опасного уровня холестерина

01:50

Названы самые популярные смартфоны 2021 года

01:37

Травести-дива Монро показала себя мужчиной и рассказала, почему стала девушкойВидео

01:01

Байден и Путин не будут обсуждать Украину во время встречи - аналитикВидео

00:31

Приметы на 26 ноября: что нельзя делать в день Иоанна Златоуста и как не попасть в бедуВидео

00:30

63-летняя Мадонна в развратном наряде показала фанатам соски и неприкрытую пятую точку

00:02

Раздавил на полной скорости людей: подробности страшного ДТП в Харькове с фуройВидео

25 ноября, четверг
23:55

Медики назвали неожиданный эффект тяжелого течения коронавирусаВидео

23:48

"За муки духам отомстят наши внуки" - рецензия на фильм "Охотники за привидениями: с того света"Видео

Реклама
23:39

"Курящая женщина кончает плохо": рецензия на фильм "Дом Гуччи"

23:32

В пресс-марафоне Зеленского примут участие более 30 изданий - список

23:21

В России из-за аварии на шахте погибло более 50 человекВидео

22:46

Диетолог назвал самый действенный способ для очищения организма: очень популярный и дешевый продуктВидео

22:34

"Путин пытается уничтожить Украину": Данилов откровенно высказался о планах агрессораВидео

22:30

Диетолог объяснил, какой продукт универсален для очищения организма от шлаков

22:22

Обнаружен новый опасный штамм COVID-19: ВОЗ созывает чрезвычайный советВидео

22:00

В Испании выпустили учебники с "российским" Крымом: посольство Украины в ярости

21:59

Обретете богатство и удачу: как привлечь деньги на Новый год 2022Видео

21:26

На Украину надвигаются метели и морозыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять