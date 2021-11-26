Украинцев предупредили о резком росте цен на сливочное масло

Цены на сливочное масло в Украине уже самые высокие за последние годы.
До конца года цены на сливочное масло в Украине могут вырасти еще на 15%. Такая тенденция связана с мировым подорожанием масла и реакцией украинского рынка на изменения. Об этом заявил директор компании Infagro Василий Винтоняк.
Как рассказал эксперт Delo.ua, сегодня цены на сливочное масло самые высокие за последние годы. Подобная тенденция связана с тем, что в мире фиксируется рост стоимости сырья по причине рекордных цен на природный газ. Также цены на сливочное масло высокие из-за роста спроса на сырье со стороны трейдеров. Впрочем, цена конечного продукта в Украине растет не так быстро, как на остальных рынках.
Сейчас уровень экспорта и импорта практически одинаковый – около 10 тысяч тонн отправляется на экспорт, и примерно столько же импортируется. По итогам этого года показатели продажи масла за границу могут вырасти до 11 тысяч тонн.
"Несколько лет назад мы экспортировали масло в ЕС, но сейчас преимущественно продаем в постсоветские страны, как Казахстан, Армения, Молдова, Грузия. Три года назад Украина экспортировала до 30 тысяч тонн за год, но сейчас у нас уже нет таких объемов молока, чтобы произвести столько масла и продать его", - добавил Винтоняк.
Также эксперт подчеркнул, что импортируется масло в основном из Польши. Причем себестоимость польского сырья после растаможки выше – более 200 гривен за килограмм – чем в Украине (180 гривен за килограмм). По этой причине иностранным экспортерам невыгодно завозить сырье в нашу страну.
Напомним, ранее сообщалось, что цены на сливочное масло в Украине могут вырасти из-за ситуации на мировом рынке. В мире за последний месяц стоимость масла выросла примерно на 30%. При этом повышение цен на масло за последние годы на украинском рынке объясняют также высоким спросом на сырье, которое в стране стали значительно меньше производить.
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