В ЕС потребовали поднять цены на электричество для украинцев

Эксперты связывают решение по тарифам с перспективами получения кредитов от МВФ.
Украина собирается повышать тарифы на электроэнергию с 2021 года. И в этом правительство поддержало Секретариат Европейского энергетического сообщества. Более того, глава организации Янез Копач призывает руководство Украины поторопиться.
"Внести изменения в методику ценообразования на электроэнергию поставщиков универсальных услуг (поставщики электроэнергии для населения – прим.) и ограничить ПСО только бытовыми потребителями", – отмечается в отчете Копача, который обнародован на сайте комитета Рады по вопросам энергетики.
Читайте такжеПодорожание под елочку: опубликованы новые газовые тарифы на 2021 годВ документе отмечается, что украинские домохозяйства получают электроэнергию по ценам, которые существенно ниже, чем затраты на ее производство и доставку. Поэтому, отметили в ЕС, на розничном рынке Украины отсутствует какая-либо конкуренция.
Параллельно Секретариат Энергосообщества рекомендует правительству обеспечить механизмы социальной защиты для уязвимых категорий населения.
Напомним, эксперты связывают решение по тарифам с перспективами получения кредитов от МВФ.
Тарифы в Украине 2020-2021: последние новости
- Напомним, Рада одобрила во втором повторном чтении законопроект №2458. Закон предусматривает введение абонплаты на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. В частности, абонплата на воду и отопление составит около 32,19 грн, на мусор – в пределах 15,2 грн.
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