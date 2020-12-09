В ЕС потребовали поднять цены на электричество для украинцев

Тарифы на электроэнергию 2021 Украина должна поднять - позиция ЕС / УНИАН

Украина собирается повышать тарифы на электроэнергию с 2021 года. И в этом правительство поддержало Секретариат Европейского энергетического сообщества. Более того, глава организации Янез Копач призывает руководство Украины поторопиться.

"Внести изменения в методику ценообразования на электроэнергию поставщиков универсальных услуг (поставщики электроэнергии для населения – прим.) и ограничить ПСО только бытовыми потребителями", – отмечается в отчете Копача, который обнародован на сайте комитета Рады по вопросам энергетики.

Читайте такжеПодорожание под елочку: опубликованы новые газовые тарифы на 2021 годВ документе отмечается, что украинские домохозяйства получают электроэнергию по ценам, которые существенно ниже, чем затраты на ее производство и доставку. Поэтому, отметили в ЕС, на розничном рынке Украины отсутствует какая-либо конкуренция.

Параллельно Секретариат Энергосообщества рекомендует правительству обеспечить механизмы социальной защиты для уязвимых категорий населения.

Напомним, эксперты связывают решение по тарифам с перспективами получения кредитов от МВФ.

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