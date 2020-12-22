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В Госстате поведали, на что украинцы тратят больше всего денег

22 декабря 2020, 18:25
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Больше всего денег граждане тратят на продукты питания.

Деньги, сбережения
В Госстате рассказали, на что украинцы тратили деньги / УНИАН

В Госстате обнародовали данные о том, на что украинцы тратили свои деньги в третьем квартале 2020 года - расходы составили 790,139 млрд грн, что на 1,0% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на сайте Госстата, по данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за третий квартал 2020 года были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 42,0%.

Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 11,9%.

Далее идут "Транспорт" - 8,8%, "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" - 7,9%.

Кроме того, на "Здравоохранение" украинцы тратят 5,7%, на "Одежду и обувь" - 5,0%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,9%, на "Отдых и культуру" - 3,6%, на "Связь" - 2,9%, на "Рестораны и отели" - 2,7%, на "Образование" - 1,3%, на "Разные товары и услуги" - 4,3%.

  • Как ранее писал Главред, в октябре этого года украинцам было начислено платежей за коммунальные услуги больше, чем в октябре 2019 года, сразу на четыре миллиарда.
Госстат высшее образование здравоохранение цены на отдых новости Украины
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