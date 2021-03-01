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В Минфине назвали условия выдачи льготных кредитов на жилье

1 марта 2021, 11:07
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По словам министра финансов Сергея Марченко, есть несколько категорий украинцев, которые имеют право взять в банках ипотечный кредит под 7% годовых.

Ипотека
В Минфине назвали условия выдачи льготных кредитов на жилье / ТСН

В понедельник, 1 марта 2021 года в Киеве состоялась первая в Украине церемония подписания кредитных договоров между банками и клиентами в рамках госпрограммы Доступная ипотека 7%. Об этом в рамках всеукраинского форума Украина 30 заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

"Хочу поздравить счастливых обладателей квартир. Те, кто хочет улучшить свои жилищные условия, могут присоединиться к программе", ‒ заявил чиновник. Первые договоры подписали семьи Лапченко и Максымюк.

К слову, осенью прошлого года украинские банки начали предоставлять ипотеку под 10%. Однако в январе нынешнего года Кабмин принял постановление, которое предусматривает, что Фонд развития предпринимательства будет компенсировать финучреждению процентную ставку до уровня 7%.

По словам министра финансов, в программе Доступная ипотека 7% могут принять участие такие украинцы:

  • среднемесячный доход которых на каждого из членов за последние шесть месяцев не превышает десятикратного размера средней месячной заработной платы по региону;
  • заемщики, которые взяли ипотеку в национальной валюте, а не в иностранной;
  • те, кто хочет самостоятельно построить частный дом.

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Льготная ипотека для украинцев - что было ранее:

  • 15 февраля Кабинет министров на заседании внес изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов. Постановлением существенно упрощаются критерии для заемщиков.
  • 26 февраля семь украинских банков подписали с Фондом развития предпринимательства соглашения о компенсации из госбюджета части кредитной ставки до уровня 7% годовых.

Минфин кредиты ипотека Сергей Марченко новости Украины
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