Правительство утвердило ипотеку под 7%: какие условия кредита

Правительство Украины утвердило ипотеку под 7% / Reuters

В среду, 27 января, Кабинет Министров Украины утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, инициированное президентом Владимиром Зеленским. На таких условиях можно будет приобрести жилье, построенное не раньше 2015 года.

На компенсацию могут рассчитывать заемщики, которые взяли ипотеку в национальной валюте. Такие условия распространяются на тех, кто хочет купить квартиру и самостоятельно построить дом, сказано в сообщении на сайте президента.

Отметим, с прошлой осени украинские банки начали предоставлять ипотеку под 10%, однако сегодняшнее постановление предусматривает, что Фонд развития предпринимательства будет компенсировать процентную ставку до уровня 7%.

При этом существуют ограничения - в ипотеку нельзя будет купить жилье, построенное до 2015 года.

Программа удешевления ипотечных кредитов заработает в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Постановление будет доработано в Министерстве финансов в течение двух дней и подано ​​на подпись премьер-министру в пятницу, 29 января.

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